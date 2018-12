“Mi è capitato un paio di volte di voler acquistare un panettone speciale per fare bella figura. Confezione superdecorata di un marchio non noto e promessa di qualità dal nome della pasticceria sulla confezione. Non è andata proprio così. È stata l’unica volta nella mia vita che ho dovuto buttare il panettone perché era veramente immangiabile, secco e apparentemente vecchio, anche se non scaduto. In un’altra occasione ho comprato un panettone ai marroni a marchio di una rinomata pasticceria in montagna. Anche in questo caso una delusione. A fronte di un prezzo elevato, la quantità di castagne contenuta era davvero ridotta. Direi tracce. Che ne pensate di questi episodi?”

Carla, Milano

Preparare un buon panettone non è facile. È un dolce della tradizione molto particolare, perché richiede una perfetta lievitazione, che avviene a più riprese. Prepararlo in casa è quasi impossibile: chi ci ha provato lo sa. La ricetta deve essere seguita alla lettera per riuscire a far lievitare un impasto appesantito dalla ricchezza degli ingredienti, uvette, canditi o, nei tipi più moderni, pezzetti di marron glacé, gocce di cioccolato… Il mercato negli ultimi anni si è sbizzarrito, per attrarre il consumatore.

Per trovare un buon prodotto, per prima cosa occorre verificare in etichetta che contenga burro, uno dei grassi più pregiati della pasticceria. Un’altra variabile importante sono i tempi di lievitazione, la quantità del burro, la freschezza delle uova, il tipo e la quantità di canditi e uvetta.

Contrariamente ad altri dolci, il panettone è il prodotto principe della pasticcera , uno dei pochi preparato con una lievitazione naturale e che utilizza solo ingredienti di qualità, senza grassi vegetali. Proprio per la complessità della preparazione e per l’alternanza delle varie fasi di lievitazione e raffreddamento (realizzata mettendo i panettoni a testa in giù per 16 ore o in un tunnel a temperatura e umidità controllata per 8 ore) il dolce di Natale si presta bene ad essere preparato a livello industriale. L’intero processo richiede 2-3 giorni e molto spazio a disposizione.

Molte aziende utilizzano un lievito madre custodito gelosamente, perché conferisce al prodotto finito il suo profilo organolettico esclusivo. Se si verifica l’etichetta di panettoni a marchio di una specifica pasticceria, come quello ai marroni acquistato dall nostra lettrice, si scoprirà che in realtà è un prodotto che proviene da un’azienda dolciaria, magari locale, che lo distribuisce ai negozi per la vendita con un confezionamento personalizzato. Produrlo davvero in pasticceria sarebbe troppo costoso e non garantirebbe risultati altrettanto buoni.

Va detto anche che marchi noti diversi e venduti a prezzo diverso, vengono in realtà prodotti nello stesso stabilimento. Talvolta il prodotto è pressoché identico. Lo si può scoprire confrontando le etichette. E le marche del supermercato escono dagli stabilimenti dalle grandi aziende. Le ragioni, in questo caso, sono principalmente di marketing. Il listino prezzi dei panettoni, infatti, segue un percorso autonomo, indipendente dalla qualità. Se si cercano le offerte, molto diffuse sotto Natale, si può comprare un ottimo prodotto sottocosto.

Quindi se cerchiamo bontà e qualità, non facciamoci ingannare dalla confezione e dal prezzo elevato. Le differenze possono oscillare molto, senza una reale correlazione tra costo e qualità effettiva. Nei supermercati nel 90% dei casi il panettone è utilizzato come prodotto civetta e venduto sottocosto. La perdita è compensata da tutti gli altri prodotti che il consumatore metterà nel carrello a prezzo pieno.

© Riproduzione riservata

* Con Carta di credito (attraverso



* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264

indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare 2018. * Con Carta di credito (attraverso PayPal ). Clicca qui * Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare 2018. Clicca qui