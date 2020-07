Negli ultimi anni le aziende stanno migliorando i propri packaging per ridurre l’impatto ambientale dei loro prodotti. In particolare, nel banco frigo, si trovano diversi yogurt, dessert e budini, che hanno il consueto vasetto di plastica ricoperto di cartone. Un lettore ha dei dubbi sulla sostenibilità di questa scelta. Pubblichiamo la lettera con la risposta dell’azienda Mila.

Scrivo per avere una vostra opinione in merito a una stranezza che ho osservato tra i diversi tipi di packaging sostenibile di alcuni prodotti. Acquistando al supermercato ad esempio yogurt di diverse marche, ho notato nel corso dell’ultimo anno la tendenza da parte dei produttori di dare un apparente tocco “green”, di “sostenibilità ambientale” alle proprie confezioni. Mi spiego meglio. Le confezioni non sono altro che i barattoli standard in plastica a cui viene aggiunto del cartoncino come copertura e stampigliato con l’etichetta, il marchio e tutte le informazioni necessarie.

Un esempio è il brand Skyr di Mila. Innegabilmente questa mossa dà l’impressione che si stia acquistando un barattolo sostenibile, verosimilmente di carta. Ora, capisco la necessità del marketing di cavalcare la moda “Greta” dello scorso anno, ma a mio parere queste soluzioni di sostenibile hanno ben poco: laddove prima avevo un solo scarto da smaltire (barattolo) ora mi trovo a smaltirne due (barattolo + cartoncino). Non mi sembra una grande trovata. Però vorrei sentire la vostra opinione, magari avete qualche informazione in più in merito. Grazie, Walter

Di seguito la risposta dell’azienda

Mila è stata una delle prime aziende lattiero-casearie a introdurre il cosiddetto vasetto a tre componenti (K3) per lo yogurt e lo skyr, così chiamato perché composto appunto da tre materiali – cartone, plastica e alluminio – che possono essere smaltiti in maniera differenziata. L’utilizzo del cartoncino, oltre ad essere prodotto al 100% con carta riciclata assicura stabilità alla confezione e permette di impiegare meno plastica rispetto al vasetto classico. La plastica PP del vasetto e il cartone della confezione sono riciclabili al cento per cento.

© Riproduzione riservata