Nei supermercati Esselunga la settimana scorsa l’olio extravergine si poteva comprare sottocosto a 2,99 €/l, un prezzo vicino a due litri di latte fresco bio marchiato Esselunga e inferiore a due litri di Coca-Cola in bottiglia di vetro. Com’è possibile, visto che il prezzo pieno indicato sul cartellino è più del doppio (6,59 €/l)? Si tratta di una tipica vendita sottocosto, che i supermercati chiedono alle aziende di marca ogni anno per decine di prodotti in assortimento. È vero che i prezzi sono stabiliti dal supermercato, ma è altrettanto vero che il produttore fornisce lotti per il sottocosto a prezzi inferiori. L’olio extravergine di oliva è uno degli articoli più presenti in queste vendite. In questo caso il prodotto sottocosto è l’olio extravergine Costa d’Oro, molto probabilmente ottenuto da una miscela di olio spagnolo proveniente dall’Andalusia e di olio tunisino, imbottigliato a Spoleto negli stabilimenti dell’azienda. “Trovare questi prezzi nei supermercati è abbastanza frequente – spiega Alberto Grimelli direttore di Teatro Naturale uno dei siti più autorevoli del settore – noi abbiamo registrato anche listini inferiori, sino a 2,79 €/l. D’altra parte oggi il 70% dell’extravergine si vende in offerta e le grandi marche propongono diverse promozioni nell’arco dei 12 mesi. Oggi – prosegue Grimelli – all’ingrosso si compra olio spagnolo e tunisino a 2,40 – 2,50 €/l. Le grandi aziende del settore hanno margini del 2%, per cui è plausibile che, nell’ipotesi che nessun soggetto della filiera ci guadagni, la bottiglia arrivi sullo scaffale a meno di 3 euro”.

Un altro elemento da considerare è la qualità dell’olio. Per vendere a questi prezzi, le aziende comprano la materia che costa meno e, a volte, nelle miscele aggiungono un pizzico di olio vergine per abbassare i costi (operazione consentita dalla legge). I produttori sostengono che il prezzo sottocosto non intacca la qualità che resta sempre la stessa. Non c’è motivo di credere il contrario, anche se continuare ad abbassare i prezzi e vendere il 70% dell’olio extravergine in promozione, è un percorso che porta l’intero settore a una progressiva riduzione della qualità.

La politica del prezzo stracciato per l’extravergine è stata inaugurata 5-6 anni fa, ma poi per fortuna è stata abbandonata, perché svilisce il valore del prodotto, favorendo un abbassamento generale della qualità. La lenta risalita del prezzo adesso sembra finita e l’extravergine viene venduto in offerta allo stesso prezzo di un olio di semi. L’olio migliore del mondo è usato come un prodotto civetta da vendere sottocosto, ignorando così il valore intrinseco e svilendo la qualità. La stessa cosa è successa al panettone che, pur essendo il miglior prodotto della pasticceria industriale italiana preparato con ingredienti di alta qualità e con una lavorazione di almeno 48 ore, veniva venduto dai supermercati sottocosto a 2 €/kg (lo stesso prezzo del pane). Poi le cose sono cambiate, e adesso il dolce di Natale ha riacquistato un prezzo dignitoso sullo scaffale. C’è da chiedersi se e quando arriverà il momento per riabilitare anche l’extravergine.

Costa d’Oro in una nota che ha inviato in redazione precisa che “il sottocosto è regolamentato per legge e viene proposto dai supermercati a tutte le aziende confezionatrici di olio di oliva e anche a quelle di altri prodotti come caffè, pasta, sughi. Il sottocosto è un’operazione di investimento che fa la catena di supermercati per offrire ai clienti un prodotto di qualità e di marca ad un prezzo più basso di quello normalmente praticato, per fini dichiaratamente promozionali. Riteniamo che, a dispetto di tante critiche, vi è un indubbio vantaggio per i consumatori ed anche per tutto il comparto dell’olio extravergine di oliva. Per il produttore il sottocosto è, inoltre, un’operazione che produce profitti e non perdite; ovviamente l’azienda cede a prezzi competitivi, perché evidentemente contribuisce con il supermercato alla riuscita dell’operazione, ma compensa la minore marginalità unitaria della vendita con gli alti volumi generati. Un punto ci preme evidenziare più di tutti: la qualità del prodotto venduto sottocosto è la stessa del prodotto venduto a rotazione, questo è un elemento basilare per il rispetto del consumatore e per il mantenimento degli standard di qualità“.

