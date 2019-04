Dopo l’olio extravergine d’oliva Costa D’oro, Coricelli e Sagra venduti da Esselunga a 2,99 €/l, anche Coop propone il suo olio allo stesso prezzo. C’è di più, in alcuni supermercati fiorentini di Coop si trova l’extravergine Colle dei Cesari Igp Toscano a 1,99 € per mezzo litro (a parziale giustificazione di questo prezzo va precisato che l’etichetta indica come termine minimo di conservazione il mese successivo). Siamo di fronte a prezzi pazzi che il più delle volte vengono stabiliti dalla catena di supermercati all’insaputa del produttore, come scrive Teatro Naturale. Per rendersi conto basta dare un’occhiata alla borsa merci dove l’extravergine tunisino e spagnolo sono venduti a circa 2,5 €/l, mentre l’olio italiano arriva a 6 € circa. Considerando che al prezzo di acquisto bisogna aggiungere il trasporto, la bottiglia di vetro, il tappo e la distribuzione, alla fine qualche interrogativo su un listino inferiore ai 3 € bisogna porselo. Un altro elemento su cui riflettere è che in Spagna (dove si produce la maggior parte dell’olio europeo), i prezzi nei supermercati oscillano dal 3,2 a 3,7 € ben superiori ai nostri. A ciò si aggiunge che le bottiglie nella stragrande maggioranza dei casi sono in plastica, mentre l’olio italiano viene commercializzato in bottiglie di vetro e questo contribuisce a fare lievitare i nostri costi di produzione.

I consumatori quando trovano offerte strabilianti fanno giustamente la scorta, e faticano a pagare il doppio per gli stessi oli esposti nei medesimi scaffali la settimana dopo. Per questo motivo cercano un’altra offerta che puntualmente arriva e il meccanismo si ripete tutto l’anno tanto che in Italia il 70% dell’olio extravergine è venduto in promozione. Questa rincorsa al prezzo più basso porta ad un inevitabile svilimento del prodotto e c’è da chiedersi come sia possibile che tutti i soggetti della filiera ricevano il giusto compenso.

Il dubbio è lecito, e la cronaca registra episodi significativi su cui servirebbe una riflessione maggiore. Basta pensare alla catena di supermercati Eurospin che di recente ha comprato milioni di confezioni di conserve di pomodoro attraverso il sistema delle aste con il doppio ribasso, o al latte di pecora destinato a produrre Pecorino Romano, sottopagato ai pastori sardi. Le promozioni con ribassi esagerati riguardano anche il latte fresco venduto a meno 0,85 €/l e la pasta delle grandi marche a poco più di 0,50 €/kg.

La ricerca del prezzo più basso non può portare a nulla di buono, perché i produttori per ridurre i costi si orientano verso materia prima di minor prezzo e di minor qualità. “Non è possibile preservare le nostre colline e frenare l’abbandono – dichiara Fabrizio Filippi, presidente del Consorzio dell’olio Toscano Igp a Teatro Naturale – se poi un olio certificato viene venduto a prezzi stracciati. Ne va della credibilità dell’intero sistema. Poi occorre alzare l’asticella della qualità dell’olio Toscano Igp”.

Per arginare questa rincorsa che può solo favorire comportamenti anomali, in Francia dal febbraio 2019 è entrata in vigore una norma che impone ai supermercati di vendere i prodotti ad almeno il 10% in più rispetto al prezzo di acquisto. Non si tratta di una novità, perché già in precedenza la legge vietava il sottocosto, riconosciuto come un onere destinato a ricadere sul produttore imposto dalla grande distribuzione.

La strategia dei supermercati di puntare sui ribassi e costringere le aziende a margini ridotti all’osso, rappresenta un ostacolo al miglioramento qualitativo. Come fa un’impresa a investire sulla qualità se il prezzo scende anno dopo anno? Questi aspetti non si vedono sullo scaffale, ma la rincorsa verso il prezzo più basso può solo incentivare comportamenti poco virtuosi.

