La vendita sottocosto dell’olio extravergine di oliva da parte delle catene di supermercati danneggia agricoltori e consumatori, e anche gli altri soggetti della filiera. A rimetterci più di tutti è il prodotto stesso che, se venduto costantemente a prezzi stracciati, viene svilito e perde il grande valore alimentare e tradizionale che ha intrinsecamente.

La scorsa settimana abbiamo ripreso la notizia della petizione lanciata da Maria Lisa Clodoveo del Dipartimento interdisciplinare di medicina dell’Università di Bari su Change.org: “Stop all’olio extravergine di oliva come prodotto civetta dei supermercati”. Il problema è che la vendita sottocosto di questo prodotto è ormai diventata un’abitudine, come si rileva dai volantini che le catene recapitano nelle caselle della posta con frequenza settimanale. La foto riassume i prezzi dell’extravergine riportati nei volantini in oltre 20 catene della Lombardia nella seconda e terza settimana di gennaio 2020. Per questo motivo Maria Lisa Clodoveo ha deciso di lanciare un appello più mirato indirizzato a olivicoltori e frantoiani, affinché siano loro i primi a sostenere la petizione. Di seguito pubblichiamo il testo dell’appello.

APPELLO AGLI OLIVICOLTORI E AI FRANTOIANI: FIRMATE LA PETIZIONE

Il Settore Olivicolo Oleario lamenta da anni una condizione del mercato che non è in grado di assicurare un reddito equo alle aziende. In Italia abbiamo centinaia di migliaia di olivicoltori e migliaia di frantoiani (e dobbiamo chiederci se sono i diretti interessati perché ancora non firmano tutti). Una delle ragioni che fa precipitare i prezzi delle olive in campo e dell’olio in frantoio è la scarsa disponibilità a pagare per un olio extravergine da parte della maggior parte dei consumatori. Le persone hanno difficoltà a comprendere i segmenti qualitativi che compongono la categoria merceologica dell’extra vergine di oliva ed attribuire ad ogni gamma il giusto valore.

Una parte dell’incapacità a riconoscere il valore dell’olio è riconducibile al condizionamento generato dalla comunicazione da parte della GDO settimanalmente sui volantini, che collocano il valore medio di 1 litro di olio tra 2,50 e 4,00 euro. Il volantino si trasforma in uno strumento di disinformazione che rischia di condannare a morte una filiera e di modificare l’economia e il paesaggio futuri delle regioni a vocazione olivicola.

La forza di comunicazione concentrata e la capillarità della distribuzione del volantino anche via web non può essere contrastata da una informazione corretta ma polverizzata come polverizzata è la produzione olivicola olearia in Italia. Il consumatore è abituato a leggere il prezzo del prodotto e a confonderlo con il valore reale ignorando le strategie di marketing e le ricadute sui segmenti della produzione e trasformazione. È necessario quindi reclamare una legge che vieti di utilizzare l’olio extravergine sui volantini allo scopo di condizionare le scelte di acquisto dei consumatori, riducendo la disponibilità a pagare un prezzo equo e sostenibile, senza considerare le conseguenze ed i danni arrecati alla filiera olivicola olearia nazionale, e al tessuto sociale di vaste aree la cui economia si basa su questa produzione.

La petizione, infatti, ambisce ad essere anche uno strumento per comunicare ai cittadini le verità sulle dinamiche del settore olivicolo oleario e rendere i consumatori più consapevoli, anche attraverso la creazione di video che spiegano il valore di un olio extravergine di qualità. La questione non riguarda l’impiego “occasionale” dell’olio come prodotto civetta, ma la constatazione che questa pratica di vendita è impiegata quotidianamente da tutti i circuiti della grande distribuzione organizzata nazionale come la figura che riassume i prezzi in volantino per l’olio extravergine di oliva in Lombardia nella seconda e terza settimana di gennaio 2020.

L’impiego quotidiano provoca danni economici irreversibili, che si proietteranno sulle economie agricole locali, sul territorio italiano, e anche in parte sulla salute del consumatore, perché non tutti sanno che produrre oli extra vergine a riconosciuta azione salutistica, è oneroso, e quando compriamo un olio low cost dobbiamo essere consapevoli che stiamo acquistando semplicemente un condimento lipidico estratto meccanicamente da un frutto, ma non un alimento funzionale in grado di agire come fattore di prevenzione di patologie (certificato dai claim salutistici dell’Efsa).

Per firmare la petizione clicca su #NOEVOOLOWCOST.

Maria Lisa Clodoveo

