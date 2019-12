Dopo le esternazioni dell’ex-ministro Matteo Salvini contro il Nutri-Score, accusato di essere il frutto di un complotto segreto dell’Europa per penalizzare ingiustamente i prodotti tipi italiani e la dieta mediterranea, Serge Hercberg e il team di ricercatori che ha sviluppato l’etichetta a semaforo francese hanno deciso di rispondere con un lungo articolo per correggere le inesattezze e le mistificazioni diffuse nelle ultime settimane. Ecco la traduzione del testo integrale.

Attraverso interviste rilasciate a diversi media e interventi sui social network, Matteo Salvini accusa il logo d’informazione nutrizionale Nutri-Score di essere lo strumento di un’operazione segretamente pilotata dall’Unione Europea contro la dieta mediterranea e i prodotti “made in Italy”. Per sostenere la sua tesi “complottista”, Salvini si basa su affermazioni inesatte ed esempi di applicazione del Nutri-Score parziali e falsi. Dimostra a quel punto di non conoscere il Nutri-Score e prova a dirottarlo per servire interessi che non hanno niente a che vedere con la scienza e la salute pubblica. I suoi pseudo-argomenti sono quindi ripresi da alcuni eurodeputati della Lega che, sotto l’impulso di Silvia Saldone, hanno depositato un’interrogazione scritta alla Commissione sul “rischio per i prodotti alimentari italiani che rappresenterebbe l’etichettatura Nutri-Score”.

Alcuni scienziati italiani preoccupati per la salute della popolazione hanno deciso di reagire e hanno pubblicato il 13 dicembre 2019 un articolo per ristabilire la verità sul Nutri-Score e il suo interesse in termini di sanità pubblica. Sulla stessa linea dei colleghi italiani, gli scienziati che hanno elaborato il logo nutrizionale hanno voluto rispondere alle accuse di Salvini.

Il Nutri-Score non è una creazione di “tecnocrati dell’Unione europea”, come afferma Salvini, ma è stato sviluppato da ricercatori specializzati in nutrizione e sanità pubblica dell’Università Paris 13, in Francia. Si tratta di universitari e ricercatori legati all’Istituto francese per la salute e la ricerca medica (Inserm), all’Istituto nazionale di ricerca agronomica (Inra) e al Conservatorio nazionale di arti e mestieri (Cnam), indipendenti da qualsiasi conflitto di interessi e che lavorano da molti anni sulle misure da operare per migliorare lo stato nutrizionale e di salute delle popolazioni. L’implementazione di un sistema di informazione nutrizionale complementare sulla parte frontale degli imballaggi dei prodotti alimentari, d’altro canto, è raccomandato da tutti i comitati di esperti nazionali e internazionali, tra cui L’Oms, che da diversi anni ritiene si tratti di una misura efficace per aiutare i consumatori ad adottare dei comportamenti alimentari più favorevoli alla salute.

In questo contesto è stato sviluppato il Nutri-Score. L’etichetta destinata ad essere posizionata sul frontespizio delle confezioni degli alimenti, ha un duplice obiettivo:

aiutare i consumatori a giudicare, con un colpo d’occhio al momento dell’acquisto, la qualità nutrizionale globale degli alimenti, comparare i prodotti tra di loro e orientare le scelte e i comportamenti per migliorare la salute, spingere gli industriali a riformulare la composizione nutrizionale degli alimenti che producono per essere posizionarsi meglio nella scala del Nutri-Score rispetto ai concorrenti e migliorare la qualità nutrizionale dell’offerta alimentare in maniera globale.

Il Nutri-Score è supportato da basi scientifiche estremamente solide (più di 40 studi pubblicati da riviste internazionali peer reviewed) che hanno validato l’algoritmo alla base del calcolo (specialmente in rapporto agli effetti sulla prevenzione delle malattie croniche come i tumori, le malattie cardio-vascolari, l’obesità, e alla mortalità). Questi studi hanno altresì dimostrato l’efficacia nell’aiutare i consumatori a orientare le scelte verso alimenti più favorevoli alla salute. Allo stesso modo, questi lavori hanno evidenziato la superiorità rispetto ad altri loghi esistenti o sostenuti da lobby o gruppi di pressione. La scelta dei colori (dal verde al rosso) abbinata alle lettere (da A ad E) ne fa uno strumento semplice, intuitivo e comprensibile. In base agli effetti del Nutri-Score osservati sulla qualità nutrizionale degli acquisti, un modello di simulazione riconosciuto internazionalmente ha permesso di mostrare che, una volta applicato su tutti gli alimenti, il logo potrebbe essere associato, in Francia, a una riduzione della mortalità per malattie croniche legate alla nutrizione di circa il 3,4%.

Tenuto contro dei grandi problemi di salute pubblica collegati alla nutrizione (obesità, diabete, malattie cardio-vascolari, tumori…), il Nutri-Score è stato adottato da alcuni stati europei sulla base degli elementi scientifici e di salute pubblica che lo validano, del sostegno di agenzie di sanità e di società scientifiche di esperti, e della richiesta dei consumatori che lo sostengono fortemente. È stato adottato dalla Francia (ottobre 2017), dal Belgio (aprile 2018), dalla Spagna (novembre 2018), dalla Germania (settembre 2019) e dall’Olanda (novembre 2019). Discussioni sono in corso in molti altri paesi europei.

Contrariamente a quanto afferma Salvini, il Nutri-Score non è mai stato sostenuto dalla Commissione europea che, d’altro canto, con il suo regolamento sull’informazione ai consumatori (FIC) votato nel 2011 e in vigore dal 2014 (grazie a una pressione efficace delle lobby) al momento vieta agli stati membri di rendere obbligatorio un logo (come il Nutri-Score) da apporre sulla parte frontale delle confezioni degli alimenti. Il regolamento europeo in vigore è un ostacolo perché permette agli stati membri di adottare il Nutri-Score (o qualsiasi altro logo) solo su base volontaria. Bisogna notare che le associazioni europee dei consumatori hanno lanciato un’Iniziativa dei cittadini europei per costringere la Commissione europea a rivedere il suo regolamento FIC e permettere all’etichetta di diventare obbligatoria. Sono dunque i consumatori, con il sostegno di scienziati ed esperti di salute pubblica, e non l’UE, che oggi chiedono a gran voce che il Nutri-Score sia implementato in tutta Europa e che diventi obbligatorio su tutti i prodotti.

Il Nutri-Score non si oppone affatto all’alimentazione mediterranea. Al contrario!

Tra gli argomenti avanzati da Salvini e gli eurodeputati della Lega, il Nutri-Score avrebbe lo scopo di distruggere l’alimentazione mediterranea. Ovviamente l’etichetta non è affatto un’arma contro la dieta mediterranea che, nella sua versione originale, è un modello alimentare sostenuto da tutti i nutrizionisti (specialmente quelli che hanno concepito e sviluppato il Nutri-Score) e ripresa nelle raccomandazioni alimentari di quasi tutta l’Europa, dal Nord al Sud. Per sostenere la sua teoria, Salvini sottolinea il fatto che il semaforo classifica il Pecorino Romano, il Gorgonzola, il Prosciutto San Daniele e l’olio di oliva nelle categorie meno favorevoli sul piano nutrizionale. Questi esempi gli bastano per dire che il Nutri-Score si oppone alla dieta mediterranea… Ciò è totalmente assurdo per diverse ragioni:

La dieta mediterranea non si limita al consumo di Pecorino Romano, Gorgonzola, Prosciutto San Daniele… La piramide universale della dieta mediterranea mette bene in evidenza che l’alimentazione mediterranea è caratterizzata dal consumo in abbondanza di frutta, verdura, legumi, cereali (soprattutto integrali), moderato di pesce, limitato di prodotti lattiero-caseari e molto basso di carni, salumi e prodotti zuccherati, grassi e salati; e privilegia l’olio di oliva tra le materie grasse aggiunte ma non ne raccomanda un consumo ad libitum… L’alimentazione mediterranea non promuove mai, coma lascia intendere Salvini, formaggi e salumi (che siano italiani o no!). Essi non sono dei pilastri importanti della piramide della dieta mediterranea. Questo è totalmente coerente con il Nutri-Score che classifica più favorevolmente gli alimenti o i piatti poco grassi, zuccherati o salati, ricchi di fibre, frutta e verdura, legumi e frutta secca. Quando si comparano le raccomandazioni o la piramide della dieta mediterranea e il Nutri-Score, si nota la buona convergenza. Se i formaggi e i salumi (e non solo quelli italiani) sono classificati per la maggior parte in D e talvolta in E, ciò si spiega dal fatto che contengono quantità significative di grassi saturi e di sale e sono anche calorici… Ma come tutti i prodotti classificati D o E con il Nutri-Score, i formaggi e i salumi possono perfettamente essere consumati nel quadro di un’alimentazione equilibrata. Informare i consumatori sulla realtà della qualità nutrizionale di questi alimenti tradizionali non ne esclude il consumo, ma spinge a farlo in quantità/frequenze limitate, in totale coerenza con i principi del modello di alimentazione mediterranea e con il significato della loro classificazione sulla scala del Nutri-Score. La pasta, il risotto, la polenta, le salse e i sughi e anche alcune pizze ricevono A o B nel sistema Nutri-Score, e anche loro rappresentano la ricchezza dell’alimentazione tradizionale italiana! Per quanto riguarda l’olio di oliva, non riceve affatto una E rossa come afferma Salvini! È in classe C, cioè il miglior punteggio per le materie grasse aggiunte e per gli stessi oli vegetali! Le raccomandazioni di salute pubblica in Italia come altrove non suggeriscono di consumare l’olio di oliva senza limiti (è una materia grassa al 100% che è calorica come tutte le altre) ma spingono i consumatori a privilegiarlo rispetto ad altri oli vegetali e soprattutto ai grassi animali. È a questo obiettivo che contribuisce il Nutri-Score, che classifica l’olio di oliva con il miglior punteggio possibile (C) per gli oli vegetali (insieme all’olio di colza e l’olio di noci) e dunque meglio dell’olio di soia, girasole, mais (D), di quelli di cocco e palma (E) e del burro (E).

Comparare l’olio di oliva alla Coca-Cola Light non ha alcun senso. La questione non si pone affatto in questo modo per i consumatori al momento dell’acquisto! In effetti, è molto poco probabile che il consumatore pensi di condire l’insalata con la Coca-Cola o di dissetarsi con l’olio d’oliva… In realtà, il consumatore ha bisogno di poter comparare la qualità nutrizionale degli alimenti che possono sostituirsi tra loro al momento del consumo, uso o condizioni di acquisto. Se vuole scegliere un olio, vedrà facilmente sugli scaffali del supermercato, grazie all’etichettatura Nutri-Score, che l’olio di oliva è il miglior classificato. Allo stesso modo, per scegliere una bevanda, vedrà che l’acqua è la sola classificata in A e che le bevande zuccherate classiche sono classificate in E…

Bisogna tenere presente che lo scopo di un logo nutrizionale come il Nutri-Score non è di classificare, come pensa Salvini, gli alimenti in “sani” o “non sani” in valore assoluto, come farebbe un logo binario (bene contro male). Un tale fine per un logo nutrizionale sarebbe del tutto discutibile in quanto questa proprietà è legata alla quantità di alimento consumata e alla frequenza di consumo, ma anche all’equilibrio nutrizionale globale dell’individuo (che non si ottiene con la singola assunzione di un alimento, né durante un pasto o un giorno…). Si tratta di nozioni complesse che non possono certo essere riassunte da un logo nutrizionale attribuito a un prodotto specifico di una certa marca… No, lo scopo del Nutri-Score è fornire ai consumatori un’informazione, in valore relativo, che permette, in un colpo d’occhio, di poter confrontare la qualità nutrizionale degli alimenti, cosa molto importante per orientare le scelte al momento dell’acquisto. Ma questa comparazione è interessante solo se è rilevante, specialmente se riguarda alimenti con cui il consumatore ha a che fare nella vita reale (al momento dell’acquisto o del consumo). D’altro canto, per definizione, il Nutri-Score non inventa nulla, non fa altro che reinterpretare in forma sintetica gli elementi della composizione nutrizionale presenti sull’etichetta nel retro della confezione.

È bene ricordare anche che il semaforo permette di confrontare la qualità nutrizionale di alimenti appartenenti alla stessa categoria. Per esempio, nella famiglia dei cereali per la prima colazione, comparare müsli con quelli al cioccolato e quelli al cioccolato ripieni; confrontare dei biscotti secchi con quelli ai frutti e al cioccolato; oppure le lasagne alla carne, con quelle al salmone e agli spinaci. E ancora i differenti piatti pronti a base di pasta; i tipi di pizza; le differenti tipologie di bevande (acqua, succhi di frutta, bevande a base di frutta, bibite gassate…). In ognuna di queste categorie il Nutri-Score può variare da A ad E, fornendo informazioni utili per la scelta. Il semaforo permette di fare il confronto dello stesso prodotto venduto da marchi differenti (per esempio: cereali o biscotti al cioccolato ripieni di una marca rispetto ad altri “equivalenti” di un’altra. Anche in questo caso, il Nutri-Score può variare da A ad E, fornendo un’informazione utile per a riconoscere gli alimenti con una migliore qualità nutrizionale. Il semaforo permette di confrontare alimenti appartenenti a famiglie differenti, a condizione che ci sia una vera rilevanza nelle condizioni di uso o di consumo (e che siano spesso vicini sugli scaffali del supermercato). È il caso tipico dello yogurt e delle creme dessert, oppure dei cereali per la prima colazione rispetto a biscotti, pane o pasticcini…

In questo quadro, come mostrato da numerosi studi scientifici, il Nutri-Score funziona perfettamente e va nella direzione del modello tradizionale di alimentazione mediterranea, verso il quale mirano le raccomandazioni nella maggior parte dei paesi. Bisogna notare che la Spagna, paese mediterraneo, come pure la Francia (che nel sud ha una cultura gastronomica mediterranea), hanno raccomandazioni di salute pubblica che promuovono la dieta mediterranea e entrambe hanno adottato il semaforo!

Il Nutri-Score preoccupa le grandi multinazionali e le lobby che si rifiutano di adottarlo e continuano a combatterlo a livello internazionale. Se Nestlé ha finito per piegarsi di fronte alle richieste dei consumatori (dopo diversi anni di battaglia) altri gruppi come Ferrero, Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Mondelēz, Unilever, Kellogg’s… rifiutano di adottarlo.

I formaggi italiani non sono classificati dal Nutri-Score peggio degli altri latticini consumati in Europa, che siano essi francesi, spagnoli, olandesi, tedeschi, grechi o svizzeri: il Roquefort è classificato E, il Bleu d’Auvergne E, il Gouda E, il Manchego D o E, la Mimolette E, il Brie di Meaux D, L’Emmental D, il Conté D, il Saint-Nectaire D, il Camembert D, la Feta D o E… Bisogna sottolineare che tra i rari formaggi tradizionali classificati C (uno dei migliori punteggi per un formaggio), si ritrovano nomi celebri italiani come mozzarella, burrata e ricotta… Lo stesso vale per i salumi italiani che non sono specificamente colpiti: se il prosciutto San Daniele è classificato D, è lo stesso per il prosciutto di Bayonne francese o il Serrano spagnolo… Per quanto riguarda i salami, si ritrovano allo stesso livello della rosette di Lione, del chorizo spagnolo e di altre salsicce diffuse in Europa.

È chiaro che il Nutri-Score non mira a penalizzare il “made in Italy” più che il “made in France” (i produttori di foie gras, roquefort, burro o salsicce di Strasburgo potrebbero sentirsi ugualmente penalizzati) o il “made in Spain” (con il prosciutto Serrano, il manchego o il chorizo…). Punta a fornire trasparenza sulla qualità nutrizionale dell’insieme degli alimenti e aiutare i consumatori a orientare le loro scelte (senza dire mai che un prodotto classificato male non deve mai essere consumato, ma che va ricollocato all’interno di un’alimentazione equilibrata…). È totalmente falso lasciar intendere che l’etichetta semaforo sia stata sviluppata per danneggiare il “made in Italy” (o il “made in altrove”!) o che sarebbe un’invenzione dell’Europa per attaccare i prodotti tradizionali italiani. No, il Nutri-Score è “made in salute pubblica”!

Nelle sue argomentazioni, Salvini difende l’interesse di certi gruppi industriali italiani, ma mai in nessun momento si preoccupa della salute dei consumatori… Il Nutri-Score è stato sviluppato per gli interessi dei consumatori e risponde alle loro richieste, anche se questo va contro certi interessi economici.

Serge Hercberg, Pilar Galan, Manon Egnell, Chantal Julia, Mathilde Touvier

Université Paris 13, Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (EREN), Centre de Recherche en Epidémiologie et Statistiques, Inserm (U1153), Inra(U1125), Cnam, COMUE Sorbonne Paris Cité, F-93017 Bobigny, France.

© Riproduzione riservata

