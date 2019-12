Le nocciole della Nutella arrivano dalla Turchia ma Salvini non sa che buona parte del vasetto è fatto con ingredienti stranieri

Matteo Salvini critica la Nutella perché usa nocciole turche e invita a scegliere prodotti che impiegano materie prime italiane. Da questa dichiarazione si capisce che il senatore frequenta poco i supermercati e non ha molta confidenza con le etichette dei prodotti alimentari. Per questo motivo rilancia il mantra di Coldiretti sul primato alimentare del made in Italy, colpevolizzando le materie prime importate.

Salvini probabilmente non sa che un vasetto di Nutella è composto per buona parte da ingredienti “stranieri”. Lo zucchero rappresenta quasi il 50% circa ed è in parte importato, visto che la produzione italiana copre solo il 20% del fabbisogno. L’olio di palma (pari a circa il 20% del vasetto) è originario del sud est asiatico, mentre il cacao arriva probabilmente dall’Africa. Le nocciole che rappresentano il 13% , vengono prevalentemente dalla Turchia. Anche il latte scremato in polvere potrebbe arrivare dalla Francia o da altri paesi Europei. Insomma la crema di nocciole della Ferrero è sicuramente prodotta per il 100% in Italia, ma gli ingredienti sono per buona parte stranieri.

Il consiglio del senatore di preferire i prodotti Italiani può essere anche condiviso in linea di principio, ma ahimè si scontra con una realtà a lui probabilmente sconosciuta. L’Italia infatti produce poche materie prime, ma importa una quota rilevante di ingredienti che poi trasforma in prodotti alimentari di eccellenza. Per seguire i consigli di Salvini al supermercato dovremmo evitate di acquistare l’80% dell’extra-vergine di oliva perché contiene olio di origine spagnola, greca o tunisina. Anche la pasta non va bene perché Barilla, De Cecco e la maggior parte delle altre marche da sempre usano il 20-30% di grano importato. Potremmo proseguire ricordando che anche molti latticini, mozzarelle, yogurt e confezioni di latte a lunga conservazione non sono preparati con materia prima nazionale. Per non parlare dei gamberetti, del pesce surgelato, del tonno in scatola o del prosciutto cotto ricavato da cosce di animali allevati all’estero. Continuare con l’elenco diventa però noioso. Per seguire il consiglio di Salvini bisognerebbe consumare solo prodotti Dop, che sono sicuramente preparati in Italia con ingredienti 100% made in Italy. C’è però un problema, chi paga poi il conto alla cassa del supermercato.