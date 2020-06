Mentre gli italiani erano in casa in quarantena alcune aziende hanno messo a punto nuovi prodotti alimentari che ora si trovano sugli scaffali dei supermercati. Non stiamo parlando di piccole realtà ma, come scrive Emanuela Soressi su Il Sole 24 ore, di nomi come Rigoni di Asiago, Barilla e San Bernardo che propongono novità di rilievo. La marca Mulino Bianco, per esempio, si è arricchita con le tre tipi di creme spalmabili alla frutta che mancavano nell’assortimento “prima colazione” dell’azienda di Parma, già presente con biscotti, merendine, fette biscottate e la nota crema al cacao e nocciole Pan di stelle. La nuova linea si chiama Incontri e si differenzia da altri vasetti perché abbina ingredienti diversi (fragole con pere e cacao, albicocche con fichi e mandorle, mirtilli con lamponi e scorza di limone). L’abbiamo trovata in vendita all’Esselunga a 3,59 per il vasetto da 235 grammi.

Pedon in Veneto propone una vasta gamma di prodotti a base di legumi come piselli, fave, ceci e lenticchie, tostati e abbinati a frutta e verdura. Il tutto in confezioni tascabili, riciclabili e adatte al consumo come snack. Si tratta di un nuovo trend che sembra incontrare il favore di molti consumatori.

S.Bernardo propone bibite bio dai gusti tradizionali (chinotto o cedrata) e nuovi (limonata e rosa).

Anche Rigoni di Asiago (azienda molto afferma nel biologico) propone come novità la frutta biologica spremuta a freddo integrata con erbe aromatiche. Nella special edition del 2020 troviamo i succhi Tantifrutti in due varianti: Albicocca, pesca, mela al basilico e Fragola e mela alla menta. La nuova linea presenta un minore impatto ambientale ottenuto grazie al risparmio energetico e al materiale “eco” per l’imballo.

© Riproduzione riservata