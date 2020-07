L’indubbio successo dei topi sta anche nella loro alimentazione variegata. In ogni colonia vi è un “topo esploratore” che assaggia ogni cosa. Se questo esemplare poco tempo dopo non sta bene, ha malesseri o muore, gli altri membri del gruppo si astengono dal mangiare quello che sembrava un buon alimento. Se invece nessun topo sta male e si supera la paura del nuovo (neofobia), il cibo entra tra le consuetudini alimentari della colonia. In questo modo si formano comunità di topi che si nutrono di cereali, frutti, vegetali, formaggio o pesce seccato al sole e via dicendo, come racconta la favola del topo di campagna e del topo di città. Da qui il successo di questi animali che trovano da mangiare in tutto il mondo. Lo stesso avviene per i gatti, le scimmie e per altre specie compresi gli ominidi e tra questi la specie umana, nella quale vediamo una grande varietà di culture alimentari studiate dalle scienze antropologiche.

In Italia le cucine regionali si sono formate con lo stesso meccanismo di assaggio e incorporazione di nuovi alimenti. Considerando solo gli ultimi secoli, nel Veneto è arrivato il mais americano che è diventato polenta, in Piemonte e Lombardia il riso asiatico ha dato origine ai risotti, in Sicilia la melanzana orientale è stata trasformata nella caponata, e via dicendo per tanti altri alimenti che nel passato da nuovi ed esotici sono stati introdotti nelle cucine regionali italiane, dalla patata al pomodoro e al tacchino senza dimenticare caffè, zucchero e cioccolata e non ultimo il kiwi. Il superamento della neofobia è un elemento di successo e al tempo stesso contribuisce a dare un’identità che però nel tempo si modifica ed evolve, come studia l’antropologia culturale, in una società italiana sempre più globalizzata e multiculturale nella quale il ricambio generazionale si è fortemente rallentato. In questo ambito vanno quindi lette le ricerche demoscopiche sull’introduzione dei nuovi cibi in Italia.

Da chi è stata introdotta la patata americana in Europa? Dall’Imperatore Federico II il Grande di Prussia e dallo scienziato Antoine Augustin Parmentier in Francia, e non dai contadini che anzi erano restii e paurosi del nuovo cibo. Per questo non vi è da stupirsi che un recente studio dell’Osservatorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVe) sul consumo di alimenti etnici in Italia (ne abbiamo parlato in questo articolo) indica come i “topi esploratori” italiani, e cioè la parte più disponibile ai cambiamenti alimentari della popolazione, siano i giovani adulti uomini e donne con un alto livello di istruzione che risiedono in grandi città. Questi soggetti sono più aperti alle diverse culture e non solo per una maggiore offerta commerciale e reperibilità sul mercato di nuovi alimenti, ma per più profondi motivi culturali. L’istruzione, l’occupazione e il reddito favoriscono anche i viaggi in altri paesi e l’abitudine di mangiare fuori casa contribuendo alla conoscenza di diverse culture e tradizioni alimentare.

Nel passato i fenomeni di neofobia alimentare, di accettazione e d’incorporazione cultuale dei nuovi cibi si svolgevano in tempi molto lenti e ci sono voluti secoli perché la melanzana, il pomodoro e la patata siano diventati parte di culture alimentari regionali. Negli ultimi cinquant’anni, attraverso i movimenti della popolazione e per l’unificazione degli stili di vita indotti soprattutto dalla televisione, le cucine regionali sono meno diffuse e si sta confluendo in un politeismo alimentare formato da piatti e ricette regionali come la pizza napoletana, la caponata siciliana, la pasta nelle sue diverse versioni regionali, i risotti settentrionali e via dicendo. Oggi inoltre la giovane cucina italiana non più regionale si trova ad affrontare l’arrivo di nuovi alimenti e nuovi modi di cucinare, i cosiddetti cibi e cucine esotiche, che come fanno i topi non mancherà di assaggiare e superando le paure del nuovo sceglierà e incorporerà in una cucina italiana postmoderna. Ma questa è un’altra storia.

Giovanni Ballarini

© Riproduzione riservata