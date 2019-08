Migrazione di melammina da stoviglie per bambini e frammenti di piombo in salame di cervo… Ritirati dal mercato europeo 114 prodotti

Nelle settimane n°32 e 33 del 2019 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 114 (11 quelle inviate dal Ministero della salute italiano).

L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende sei casi: focolaio di origine alimentare causato da norovirus (GI e GII) in insalata di alghe congelate dalla Cina, via Germania; possibile presenza di frammento di vetro in sugo “aglio olio e peperoncino” dall’Italia di diverse marche (leggi qui i dettagli del richiamo); Salmonella in tranci di tonno surgelati dal Vietnam; tracce di latte in alternativa al burro vegano, biologico e senza latte proveniente dalla Danimarca della marca Naturlì, (nome del prodotto: Bio Veganes Streichfett; in confezione da 225 grammi, vedi foto sopra); presenza di frammenti di piombo in salame di cervo proveniente dall’Italia, con materie prime slovacche; mercurio in lombate di pesce spada (Xiphias gladius) scongelate, sotto vuoto dalla Spagna.

Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo: migrazione di melammina da set di stoviglie per bambini dalla Cina (nome del prodotto: Sophie la Girafe (Vulli S.A.S. Francia); Codice: Rif 220124; Numero di lotto: BN 897275); contenuto troppo elevato di solfiti in gamberi tropicali cotti e refrigerati, dalla Spagna; conteggio troppo alto di Escherichia coli in cozze vive (Mytilus galloprovincialis) dall’Italia; migrazione di melammina da set di stoviglie per bambini dalla Cina, attraverso il Belgio (Marca: Noukie’s; Numero di lotto: BB1910.78; Codice a barre: 5413042047127); mercurio in tranci di squalo mako (Isurus oxyrinchus) congelato, dalla Spagna.

Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala: Salmonella in carne di maiale refrigerata dalla Spagna; uso non autorizzato del colorante E110 – Giallo tramonto FCF – in snack salati delle Filippine; caratteristiche organolettiche alterate in prodotti della pesca provenienti dal Senegal; migrazione di nichel da griglia in acciaio cromato dalla Turchia; presenza di tossina di Shiga, prodotta dal gruppo Escherichia coli, in manzo refrigerato proveniente dall’Argentina.

Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato il Belgio segnala un’allerta per la presenza di cadmio in filetti di acciughe in olio d’oliva; la Francia segnala un’allerta per la migrazione di ammine aromatiche primarie da mestolo di plastica con manico in silicone.

