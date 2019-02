Nel suo ultimo libro,Unsavory Truth (Sgradevole Verità), Marion Nestle, professoressa di Nutrizione e salute pubblica alla New York University, analizza l’influenza del marketing alimentare sulle politiche nutrizionali e sulle ricerche scientifiche. Sul suo blog Food Politics, Marion Nestle pubblica costantemente esempi di studi scientifici in cui è presente la mano dell’industria alimentare.

L’ultimo caso è una ricerca pubblicata dalla rivista Nutrition and Healthy Aging, che parte dalla constatazione che la scarsa masticazione dovuta alla caduta dei denti provoca una perdita di funzionalità e di capacità cognitiva del cervello. Tuttavia, vi è una mancanza di prove che dimostrino gli effetti a lungo termine sulla cognizione dei cambiamenti nel comportamento masticatorio abituale. Per questo è stata condotta una ricerca che ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 45 e i 70 anni, ai quali è stato fatto masticare del chewing gum all’aroma di menta, senza zucchero, per 10 minuti, tre volte al giorno, per tre mesi.

I risultati indicano che periodi estesi di masticazione producono un significativo miglioramento della memoria di riconoscimento, rispetto a un gruppo di controllo composto da persone che non masticavano chewing gum. La conclusione della ricerca, da approfondire su una platea più ampia di partecipanti, indica che, “con una popolazione che invecchia, gli interventi non medici sono indispensabili per ritardare il declino cognitivo legato all’età”.

Quando si arriva alle note finali sui conflitti di interesse e sui finanziamenti dello studio, si legge che la ricerca è stata supportata da Mars Wrigley Confectionery, una delle tre ricercatrici è una dipendente di Mars Wrigley Confectionery e i chewing gum utilizzati nel corso della ricerca sono stati forniti da Mars Wrigley Confectionery.

La ricerca partiva dall’assunto che la scarsa masticazione ha un impatto negativo sulle funzioni del cervello e sulle capacità cognitive. Il risultato della ricerca è che masticare chewing gum fa bene alle funzioni cognitive degli anziani. Mars Wrigley Confectionery produce cinque marche di chewing gum.

