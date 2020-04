Da ieri in Lombardia e da oggi in Toscana, quando si esce di casa, è obbligatorio girare con la mascherina o con una sciarpa a coprire naso e bocca, ma le polemiche sono tante. C’è chi si chiede la reale utilità di questa misura che, se utile negli spazi chiusi e in prossimità di altre persone, applicarla anche a chi cammina all’aperto in una città quasi deserta sembra priva di risconti scientifici. Va ricordato inoltre che questo dispositivo medico scarseggia e in molti fanno fatica a trovarlo, anche il personale sanitario.

Abbiamo chiesto un parere ad Antonello Paparella, microbiologo alimentare dell’Università di Teramo.

“Oggi la stampa di tutto il mondo ha ripreso la notizia di un lavoro pubblicato il 3 aprile su Nature Medicine, riguardante l’efficacia delle mascherine chirurgiche nei confronti dei coronavirus, virus influenza e rhinovirus. I ricercatori, Nancy Leung et al. dell’Università di Hong Kong, non hanno lavorato su Sars-CoV-2 ma su altri coronavirus umani.

“I risultati – continua Paparella – sono comunque interessanti, anche se bisogna aspettare l’estensione della ricerca a Sars-CoV-2 per trarre delle conclusioni.

Dai dati sperimentali prodotti, gli autori concludono che:

1. I coronavirus studiati possono essere trasmessi non soltanto attraverso droplets prodotte con la tosse ma anche semplicemente respirando l’aria espirata;

2. È stata osservata presenza di RNA virale sia nelle droplets sia nell’aria espirata anche in un piccolo numero di pazienti asintomatici o paucisintomatici (che presentano sintomatologia lieve);

3. Ancora una volta, presenza di RNA virale non vuol dire infettività e gli autori non hanno esaminato questo aspetto;

4. La mascherina chirurgica è efficace nel ridurre la trasmissione da soggetto positivo ai coronavirus studiati, riducendo la carica virale sia nelle droplets sia nell’aria espirata.”

“Gli autori – conclude Paparella – ipotizzano che se soggetti positivi indossano correttamente la mascherina chirurgica, occorre un tempo più lungo (a distanza ravvicinata) perchè l’infezione possa essere trasmessa a soggetti sani.”

Un altro problema riguarda la disponibilità delle mascherine che non si trovano e sono vendute a prezzi esagerati. Altroconsumo ha fatto un’indagine sulla difficoltà di approvvigionamento e sui costi. In particolare la rivista ha contattato 122 tra farmacie e parafarmacie di otto città italiane: Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, per conoscere disponibilità del presidio medico. La città che ne esce meglio è Padova che sembra non avere problemi di rifornimento, come invece si rileva a Roma e Palermo dove i dispositivi sono introvabili. A Milano una farmacia su due ne è priva, dato analogo al resto d’Italia in cui si non ci sono mascherine nel 43% dei punti vendita.

Per quanto riguarda i tipi disponibili, la rivista ha accertato che si tratta quasi sempre dei dispositivi chirurgici o similchirurgici (cioè di mascherine che proteggono gli altri dai noi e non viceversa) oppure di quelle in carta, cotone, lavabili, a tre strati. Quelle dotati di filtro FPP2 e FPP3 sono quasi introvabili.

Anche sui prezzi non c’è accordo. Oltre ai casi di speculazione già noti alla cronaca, di cui si occuperanno le autorità, Altroconsumo registra listini medi molto elevati: le mascherine chirurgiche sono vendute a circa 2 euro al pezzo, quelle FPP2 a quasi 10 euro e quelle FPP3 (trovata in un solo punto vendita) a 35 euro.

