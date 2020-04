Mascherine in vendita da Unicoop Firenze in 104 supermercati della Toscana

Dal 10 aprile in tutti i punti vendita Unicoop Firenze sono disponibili mascherine di tipo chirurgico a tre veli al prezzo di 80 centesimi l’una. Per il momento è possibile acquistare una confezione alla volta per soddisfare il maggior numero di clienti ed evitare scorte. Ogni confezione contiene 16 pezzi e viene venduta a 12.80 €. Il primo lotto disponibile è composto da 220.000 pezzi ed è stato distribuito a tutti i 104 punti vendita situati in sette province della Toscana: Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. Unicoop Firenze annuncia che è stato programmato un riassortimento la prossima settimana. I supermercati Coop sono aperti a Pasquetta per cui anche oggi è possibile comprare le mascherine.



La catena di supermercati viene incontro alle necessità dei consumatori che, in base all’ordinanza emanata dalla Regione Toscana, dovranno indossare la mascherina quando si recano in spazi pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE QUESTO ARTICOLO SU COME FARE LA SPESA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: Granarolo la porta a casa, Esselunga e Coop il Lombardia accorciano le code con l’appuntamento