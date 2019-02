Dossier di Legambiente sui pesticidi, preoccupazione per i multiresidui. La normativa europea non considera l’effetto del cocktail

Legambiente ha presentato il dossier Stop pesticidi, contenente i risultati delle analisi condotte nel 2017 su 9.939 alimenti dai laboratori pubblici italiani accreditati per il controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. I campioni irregolari sono risultati solo 127, pari all’1,3%, mentre quelli senza tracce di pesticidi sono il 61,4%. Il 34% campioni ha mostrato residui di uno o più pesticidi, ma entro i limiti massimi ammissibili. Ma è proprio qui che si concentra l’attenzione dell’associazione ambientalista, distinguendo tra la presenza di un solo pesticida e quella di due o più sostanze.

Infatti, la normativa europea fissa limiti per i residui di ogni singolo pesticida ma ignora quale possa essere l’effetto sull’organismo del cocktail prodotto dalla presenza di tracce di più sostanze, ognuna delle quali entro i limiti massimi ammissibili.

Come negli anni passati, la frutta è la categoria dove si concentra la percentuale maggiore di campioni regolari multiresiduo. È infatti privo di residui di pesticidi solo il 36% dei campioni analizzati, mentre l’1,7% è oltre i limiti e oltre il 60%, nonostante sia considerato regolare, presenta tracce di una o più di una sostanza chimica. Il 64% delle pere, il 61% dell’uva da tavola e il 57% delle pesche sono regolari con multiresiduo. Le fragole, spiccano per un 54% di campioni entro i limiti ma con più di un residuo e anche per un 3% di irregolarità. Alcuni campioni di fragole, anche di provenienza italiana, ne hanno fino a 9 contemporaneamente. Situazione analoga per l’uva da tavola, che è risultata avere fino a 6 residui. I campioni di papaya sono risultati tutti irregolari per il superamento del limite massimo consentito del fungicida carbendazim.

Per la verdura il quadro è contraddittorio. Da un lato, il 64% dei campioni risulta senza alcun residuo. Dall’altro, si riscontrano significative percentuali di irregolarità in alcuni prodotti, come l’8% di peperoni, il 5% degli ortaggi da fusto e oltre il 2% dei legumi, rispetto alla media per gli ortaggi (1,8%). Ad accomunare la gran parte dei casi di irregolarità è il superamento dei limiti massimi consentiti per i fungicidi, tra cui il più ricorrente è il boscalid. Inoltre, alcuni campioni di pomodoro provenienti da Sicilia e Lazio presentano fino a 6 residui simultaneamente, e un campione di lattuga proveniente dal Lazio addirittura otto.

In generale, nel confronto tra i campioni esteri e italiani, quelli a presentare più irregolarità e residui sono quelli stranieri: sono irregolari infatti il 3,9% dei campioni esteri rispetto allo 0,5% di quelli nazionali, e presenta almeno un residuo il 33% dei campioni di provenienza straniera rispetto al 28% di quelli italiani.

Sul fronte dell’agricoltura biologica, i 134 campioni analizzati risultano regolari e senza residui, ad eccezione di un solo campione di pere, di cui non si conosce l’origine, che risulta irregolare per la presenza di fluopicolide. Non è possibile, allo stato attuale, sapere se ciò sia da imputare a una contaminazione accidentale, all’effetto deriva o a un uso illegale del fungicida. Legambiente osserva che l’ottimo risultato è ottenuto anche grazie all’applicazione di ampie rotazioni colturali e pratiche agronomiche preventive, che contribuiscono a contrastare lo sviluppo di malattie e a potenziare la lotta biologica tramite insetti utili nel campo coltivato.

© Riproduzione riservata

Ogni giorno oltre 40mila persone ci seguono.

Siamo indipendenti e liberi da logiche politiche e aziendali. Tutto ciò è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori che coprono il 20% delle spese Dona ora