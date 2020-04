Lo stomaco dell’uomo si è evoluto per milioni di anni assumendo alimenti semplici e tende ad introdurre ad ogni pasto la stessa quantità di cibo, circa un litro (1 g di cibo corrisponde a circa 1 ml) (2-3). Immaginiamo il nostro stomaco come un cubo con un lato di 10 cm, da riempire con cibi semplici come riso cotto, patate, fagioli, arance, insalata (densità calorica inferiore a 1 kcal/g) e acqua. L’altra possibilità è di riempirlo con prodotti elaborati come: biscotti, cioccolato, hamburger, lasagne, patatine, ketchup (densità calorica media superiore a 3 kcal/g) e aranciata al posto dell’acqua (40 kcal/100 ml). A parità di volume introdotto avremo molte più calorie quando mangiamo alimenti elaborati (4). Ipotizzando tra i modelli alimentari (cibo semplice/cibo industriale) una differenza di 200 kcal, considerando due pasti al giorno in un anno si arriva a 146 mila kcal in più. Ed è una stima riduttiva. È sufficiente tutto ciò per spiegare l’obesità o dobbiamo scomodare la genetica, i mitocondri, gli ormoni e la sedentarietà?

A livello mondiale il fatturato degli alimenti trasformati dall’industria è di 2,2 miliardi di miliardi di dollari (5). Si tratta di tanti soldi e non bisogna meravigliarsi se in Europa l’industria alimentare ha speso 1,2 miliardi di euro per bloccare con successo l’etichetta a semaforo. Si tratta di un sistema di etichettatura in grado di informare a colpo d’occhio il cittadino sulle qualità nutrizionali di un alimento (6). È stato dimostrato che un consumatore informato grazie all’etichetta a semaforo sulla qualità nutrizionale del prodotto riduce drasticamente certe categorie di alimenti (7). Per contro viviamo in un contesto dove la pubblicità e un marketing sofisticato sono in grado di indirizzare il nostro modo di mangiare, le nostre abitudini e spinge verso l’assunzione di maggiori quantità di cibo (8). Per fare ciò l’industria spende decine di miliardi in pubblicità e marketing (9): ad esempio McDonald’s, che vende cibo, è il più grande distributore di giocattoli al mondo!

L’esplosione dell’obesità negli ultimi 40 anni non trova spiegazione nella riduzione dell’attività fisica che anzi è lievemente aumentata in Europa e USA (10).Il fenomeno iniziato negli anni ‘70 coincide con l’espansione dell’industria alimentare che ha inondato la società di migliaia di prodotti altamente processati (trasformati) ad alta palatabilità e densità calorica (1-11). Solo le bevande zuccherate negli USA giustificano un introito calorico pro capite che va dalle 150 alle 235 calorie al giorno (12-13). Gli scienziati in centri di ricerca, hanno creato migliaia di nuovi alimenti irresistibili che hanno un mix ideale di grassi, zuccheri semplici e sale (per raggiungere il bliss point o punto di massima beatitudine gustativa). L’obiettivo è vendere sempre più cibo per incrementare il business.

L’industria alimentare investe una parte delle risorse finanziarie per controllare le politiche dei governi, bloccare regolamenti che favoriscono la salute della popolazione (ad esempio la sugar tax), cooptare professionisti della salute (professori, divulgatori), manipolare e distorcere la scienza (14). Che armi abbiamo per difenderci?

Il Nutri-Score di origine francese è uno dei migliori sistemi di etichetta a semaforo perché di facile comprensione. Esistono diverse pubblicazioni scientifiche a supporto di questa tesi e per questo il modello si sta diffondendo in tutta Europa. L’unico paese che si oppone al Nutri-Score è l’Italia, che propone in alternativa l’etichetta a batteria: monocolore, azzurrino pallido, densa di numeri, poco comprensibile per un nutrizionista, figuriamoci per un comune cittadino.

Lo scopo del Nutri-Score è di aiutare il consumatore a fare scelte ottimali per la sua salute, quindi ad esempio ridurre gli zuccheri aggiunti, grassi e sale. L’etichetta a batteria ha altre finalità. È stata prodotta con il contributo di quattro ministeri: quelli della Salute, degli Esteri, dell’Agricoltura e dello Sviluppo economico. La batteria è stata elaborata da un gruppo di studio composto dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio superiore dell’agricoltura e dal Crea, in collaborazione con Federalimentare, Coldiretti e LUISS (università privata supportata da Confindustria). Alcune di queste entità (ministero degli Esteri, ministero dello Sviluppo economico, Coldiretti e Confindustria) hanno obiettivi diversi dalla tutela della salute del cittadino e una parte dell’industria alimentare preferisce un consumatore confuso, poco informato e l’etichetta a batteria assolve questa funzione.

La stessa sugar tax è indicata come priorità per combattere l’obesità dalle più importanti organizzazioni scientifiche mondiali come Oms, World Cancer Research Fund e World Obesity. In Italia la petizione per introdurre la tassa, promossa dal Fatto Alimentare che ha visto l’adesione di diverse società scientifiche e numerosi medici e nutrizionisti, ha trovato un clima molto ostile nel nostro paese.

A questo punto viene spontaneo chiedersi perché l’Italia, pur avendo una tradizione culinaria di tipo mediterraneo* migliore rispetto a tanti stati europei, ha il numero di bambini tra i 2 e i 7 anni con il più alto tasso di obesità e sovrappeso d’Europa (15). Questo primato viene mantenuto anche per ragazze in età più avanzata, mentre i ragazzi sono al secondo posto (16-17).

Numeri che dovrebbero essere un campanello di allarme, e lasciano ipotizzare l’adozione di politiche nutrizionali non proprio adeguate. Ci sono altri elementi su cui riflettere. Le autorità sono contrarie al Nutri-Score, non si vuole la sugar tax, e poi i Larn e gli autori delle Linee guida per una sana alimentazione 2018 non dichiarano se hanno conflitti di di interesse (ne abbiamo parlato in questo articolo e in quest’altro). Ci sono poi società scientifiche (con ruoli di consulenza nel governo) che accettano sponsorizzzazioni dall’industria alimentare (SINU, ADI, SIMG…). Forse non è un caso che i nostri bambini siano i più obesi d’Europa.

Antonio Pratesi e Abril Gonzalez Campos (Gli autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interessi)

(*) Nota: La dieta mediterranea si caratterizza per avere una percentuale di carboidrati del 58% circa delle calorie giornaliere. Sono per lo più amidi (carboidrati complessi) e zuccheri naturali da frutta e pochi zuccheri aggiunti (ad esempio zucchero bianco). Oggi gli italiani secondo i Larn 2014, introducono solo il 46% delle calorie da carboidrati e all’interno di questi vi sono molti zuccheri semplici aggiunti (per lo più da alimenti “voluttuari”); e un 37% delle calorie da grassi. Quindi introducono pochi carboidrati, troppi grassi e troppi zuccheri aggiunti. Per ritornare alla dieta mediterranea, dovrebbero mangiare più pasta/riso/legumi/frutta, meno dolci, carne e formaggi.

