Integratori e principi attivi vegetali: i consigli dell’esperta per non correre rischi

Gli italiani che usano integratori alimentari sono 32 milioni. Lo scorso anno nel nostro Paese sono stati spesi per questi prodotti più di 3,5 miliardi di euro: è un mercato sempre in crescita, che non conosce crisi (ne abbiamo parlato anche qui). Gli integratori, dal punto di vista normativo, sono perfettamente analoghi agli alimenti: non sono curativi ma destinati a soggetti sani e aiutano a mantenersi in salute in situazioni particolari, come accade dopo aver assunto antibiotici, oppure in gravidanza. Nella pratica sono utilizzati anche per prevenire una condizione patologica, per esempio se il colesterolo ematico è mediamente elevato, ma non al punto da richiedere un farmaco, il medico potrebbe consigliare l’uso di integratori a base di riso rosso fermentato, che contengono un principio attivo analogo alle statine presenti nei farmaci.

Le sostanze utilizzate negli integratori vanno dai “classici” minerali e vitamine, di cui sono noti ormai da tempo effetti e dosi efficaci, a principi attivi sempre nuovi, spesso estratti dai vegetali. Nel settore si definiscono botanicals le piante e i loro estratti, utilizzati per preparare integratori o prodotti fitoterapici.

Bisogna chiarire che i fitoterapici (ne abbiamo parlato qui) sono veri e propri medicinali il cui principio attivo è una sostanza vegetale. Questi sono approvati ufficialmente dall’AIFA (Agenzia italiana del farmaco), che ne verifica qualità, efficacia e sicurezza, e sono venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.

Gli integratori, diversamente, non sono soggetti alla normativa che riguarda i farmaci ma i produttori devono garantire esclusivamente che siano sicuri per la salute, come accade per gli alimenti.

Gli estratti vegetali utilizzati negli integratori sono più complessi di semplici minerali o vitamine, perché contengono una miscela di sostanze, alcune delle quali possono essere utili per la salute. Quando tali effetti sono dimostrati da studi scientifici, l’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) esprime parere positivo sugli specifici claim. Per esempio, l’indicazione “La fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale” può essere posta sugli alimenti o gli integratori che contengono almeno 3 grammi di fibre per 100 grammi di prodotto.

I claim relativi a effetti per la salute autorizzati dall’Efsa, non sono molto numerosi, ma in ogni caso tutti gli integratori riportano indicazioni d’uso e dosi consigliate, stabilite in base alle conoscenze scientifiche sull’argomento.

Lo scorso anno si sono verificati diversi casi di infiammazione del fegato dovute all’uso di curcuma in persone che erano particolarmente sensibili a questa pianta, senza esserne a conoscenza (leggi articolo). In seguito a questi episodi, considerando anche i rischi dovuti alla sempre maggiore diffusione degli acquisti di integratori online (leggi qui) si è costituito l’Advisory Board Qualità degli integratori di origine botanica, un gruppo multidisciplinare di esperti italiani e internazionali dedicato a tale argomento.

Abbiamo chiesto un parere a Mariangela Rondanelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Pavia, componente del panel. “Per poter mettere sul mercato un integratore è sufficiente inviare la notifica al Ministero della salute, che controlla la correttezza dell’etichetta e le concentrazioni delle sostanze utilizzate. – Dice Rondanelli – Questo non comporta un controllo sulla qualità, quindi sul mercato, accanto a prodotti di qualità elevata, ne troviamo altri in cui questa è piuttosto scarsa. Se poi facciamo acquisti su siti internet, non di rado possiamo imbatterci in prodotti non notificati al Ministero, che quindi possono contenere sostanze non autorizzate.”

Il problema è particolarmente importante quando consideriamo prodotti a base di botanicals. “I preparati ricavati dalle piante sono ricchi di principi attivi molto utili – fa notare Rondanelli – però per garantire efficacia e sicurezza è necessario seguire uno specifico iter. Questo riguarda innanzitutto la qualità della materia prima: la pianta deve essere identificata con certezza (anche con analisi del Dna, quando necessario) e coltivata in modo adeguato; l’estratto botanico deve essere purificato da eventuali sostanze tossiche e standardizzato, cioè prodotto in modo da garantirne la costanza di composizione dei costituenti, e la stessa titolazione (ossia la concentrazione della classe chimica caratteristica). Per valutare l’efficacia di un integratore bisognerebbe poi considerare gli studi relativi all’ingrediente specifico, alla sua formulazione, che può renderlo più o meno disponibile per l’organismo, e alle effettive attività fisiologiche salutari, verificate da studi clinici analoghi a quelli che portano all’autorizzazione dei farmaci.”

Visto che queste informazioni non si trovano sulle confezioni degli integratori, cosa possiamo fare per distinguere prodotti efficaci e affidabili da altri di scarsa qualità? “In generale è opportuno evitare gli acquisti online. – Raccomanda l’esperta – Poi è sempre preferibile evitare il fai da te e i consigli degli amici ma rivolgersi piuttosto al medico o al farmacista per un parere sulla scelta e l’opportunità di un prodotto. È opinione diffusa che tutto ciò che è naturale “faccia bene”, o per lo meno non possa essere nocivo, ma non è così. Un integratore a base di piante può per esempio interferire con un farmaco, con effetti negativi. Il minimo che possiamo fare, in assenza del parere di un esperto, è cercare in rete informazioni sull’azienda che produce un certo integratore, confrontare più prodotti e cercare i riferimenti scientifici relativi all’efficacia e alla sicurezza dei prodotti”.

© Riproduzione riservata