L’ultima proposta della ministra della Salute Giulia Grillo, per contrastare l’epidemia di obesità e sovrappeso degli italiani, consiste in sgravi fiscali o “buoni” per gli obesi che frequentano strutture sportive. Anche la Sipps (Società italiana di pediatria preventiva e sociale) ha recentemente rilasciato un comunicato che va nella stessa direzione: promuovere l’attività fisica nei bambini. In quest’ultimo caso si fa un accenno anche all’alimentazione proponendo il progetto Nutripiatto della Nestlè.

La sedentarietà e la scarsa attività fisica rappresentano un’importante minaccia per la salute degli italiani, dai bambini agli anziani, e influisce sul peso corporeo. Tutte le iniziative volte alla promozione del movimento sono buone e meritevoli… anche la Coca-Cola ha ampiamente contribuito a questa causa elargendo notevoli quantità di danaro per decenni. Solo negli anni dal 2008 al 2016 sono stati pubblicati in letteratura quasi 400 articoli (su circa 170 riviste) sponsorizzati dalla Coca-Cola, per convincere che l’attività fisica è più importante della dieta nel controllare il peso corporeo e che lo zucchero e le bevande zuccherate non rappresentano un rischio per la salute.

L’industria alimentare che in genere produce alimenti ricchi di zuccheri, grassi e sale è sempre stata favorevole alle iniziative volte a promuovere l’attività fisica purché non si dica di mangiare meno i suoi prodotti. Per questo ha sempre osteggiato interventi governativi volti a regolamentare il consumo di certi alimenti, condizionando linee guida nazionali, sponsorizzando esperti, divulgatori, società scientifiche e congressi.

L’educazione alimentare purtroppo si è dimostrata inefficace nel contrastare le cattive abitudini alimentari e l’obesità. Inoltre campagne educative dedicate da parte di uno Stato, praticamente assenti in Italia, non sono in grado di competere con le campagne pubblicitarie diseducative delle multinazionali con budget irraggiungibili da parte dei governi. Anzi, molto spesso sono le stesse multinazionali che forniscono i finanziamenti per condurre delle iniziative volte a contrastare l’obesità (ad esempio la Coca-Cola partner del ministro della Salute cinese e in UK). In questo modo enfatizzano il ruolo della sedentarietà e precludono allo Stato la strada per una tassazione e regolamentazione di alimenti insalubri (ricchi di zucchero, grassi e sale).

Nel comunicato della Sipps, la Nestlé è partner per promuovere l’attività fisica e la corretta alimentazione, ma la multinazionale è famosa per campagne volte alla promozione del latte in polvere nei paesi del terzo mondo, che ancor oggi sono ritenute una causa di morte per migliaia di bambini, poiché le madri non hanno le condizioni economiche e igienico sanitarie sufficienti per garantire un’adeguata alimentazione ai bimbi non allattati al seno. Inoltre molti prodotti della Nestlé contengono grandi quantità di zucchero.

Per la Nestlé, questa collaborazione, può essere una operazione di health-washing, ovvero una strategia di comunicazione volta a creare un’immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto sulla salute, per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi legati all’assunzione dei propri prodotti rivolti all’infanzia, ricchi di zuccheri e grassi.

Per prevenire l’obesità è necessario dare un messaggio forte e chiaro alle famiglie e ai bambini, come suggeriscono la OMS, il WCRF (Fondo mondiale per la ricerca sul cancro) e World Obesity: gli zuccheri aggiunti ai cibi o bevande sono un fattore di rischio importante e vanno ridotti ai minimi termini. C’è un messaggio che manca nelle campagne sull’attività fisica, ed è questo: “Se mangi male non c’è attività fisica che possa mantenerti in linea”. In altre parole, è difficile per i bambini controllare il peso corporeo, pur facendo intensa attività fisica, se bevono frequentemente succhi di frutta, energy drink, tè o bevande gassate zuccherate e assumono alimenti ricchi di zuccheri aggiunti (snack ricchi di zuccheri e grassi, biscotti, merendine, patatine fritte, dolci, cioccolato in tutte le varie declinazioni).

L’iniziativa della ministra Grillo volta a favorire l’attività fisica è lodevole ma parziale. Perché non si agisce anche sull’altro versante, quello della tassazione delle bevande zuccherate, viste le indicazioni in tal senso delle più autorevoli organizzazioni mondiali della salute come OMS, WCRF, World Obesity e 10 società scientifiche italiane (tra le quali SIO, ANDID, SID, ANSISA, SIPPS, FIMP …).

In conclusione, se per combattere l’obesità è sicuramente importante l’attività fisica, lo è però, ancora di più, dare dei segnali forti e chiari alla popolazione. Ad esempio decidere di tassare le bevande zuccherate è un messaggio che può avere una forte valenza educativa per l’opinione pubblica come lo è stato l’obbligo di vaccinare i bambini per poter frequentare la scuola. Purtroppo in Italia i medici e ricercatori, per formazione, hanno un approccio biomedico alle malattie (diagnosi e terapia) e non hanno nozioni di come si previene l’obesità agendo sui determinanti ambientali come consigliano gli esperti che lavorano per l’OMS o il WCRF.

Inoltre diversi scienziati e società scientifiche in Italia hanno accettato sponsorizzazioni compromettenti da parte dell’industria alimentare (Coca-Cola, Eridania o altre…) e sono contrari ad ogni tipo di intervento volto a contrastare la vendita di junk food… anzi per loro non esiste il concetto di cibo spazzatura.

La prima cosa per risolvere il problema è adottare una politica di trasparenza e costringere tutti i consulenti ministeriali a dichiarare fondi o sponsorizzazioni dirette o indirette sotto qualunque forma da parte dell’industria alimentare. Perché il primo passo per combattere seriamente l’obesità non è dire alla popolazione di fare più attività fisica o di mangiare meno, ma è risolvere il conflitto di interesse.

