Gli appassionati di funghi, che vanno a raccoglierli nei boschi, devono scegliere il momento giusto, quando la combinazione di umidità e temperatura ne permette uno sviluppo ottimale, spesso a fine estate o in autunno. Chi invece preferisce andare al supermercato, o nei negozi di ortofrutta, trova in ogni momento dell’anno diversi tipi di funghi – freschi, surgelati e secchi – ma l’abitudine e la tradizione portano a consumare questi prodotti soprattutto in autunno-inverno.

I funghi freschi che vanno per la maggiore sono i prataioli (Agaricus bisporus), spesso indicati come champignon. Oltre a questi troviamo pioppini (Agrocybe aegerita), orecchioni e cardoncelli (due specie del generePleurotus), a volte proposti anche in vaschette miste. Tutti questi sono coltivati, mentre i più pregiati e profumati porcini, appartenenti al gruppo di Boletus, non sono coltivati ma crescono solamente allo stato selvatico. Li troviamo freschi solo in alcuni momenti dell’anno, più spesso da rivenditori specializzati – e in questo caso dovrebbero sempre riportare l’indicazione dell’origine – mentre sono sempre disponibili surgelati, sott’olio, oppure essiccati.

Ma torniamo ai più comuni prataioli. “Quelli che troviamo in commercio – dice Andrea Prando, segretario dell’Associazione italiana fungicoltori (Aif) – provengono per il 98% da produttori italiani certificati. In passato, molti si sono buttati nel settore, ma una fungaia moderna richiede un investimento notevole e non tutti sono andati avanti: attualmente i produttori nel nostro Paese sono circa 200. I funghi crescono al buio, all’interno di celle in cui temperatura e umidità sono regolate in modo molto preciso, su un substrato di sostanza organica appositamente studiato. È una produzione molto controllata. Quando sono pronti, sono raccolti e deposti direttamente nelle cassette di legno (per il mercato) oppure nelle vaschette, per la grande distribuzione”.

“I funghi freschi– continua Prando – sono estremamente deperibili, quindi devono essere venduti e consumati entro pochi giorni dalla raccolta. Un metodo semplice per controllarne la freschezza è l’analisi del colore: gli champignon freschi hanno un colore chiaro e uniforme, quando sono ingialliti oppure presentano macchie significa che sono in giro da alcuni giorni e dovrebbero essere tolti dagli scaffali”.

Se leggiamo le etichette sulle vaschette esposte nei supermercati, troviamo produttori come Modena funghi (di Modena), Fungamico (Verona) e Consorzio funghi di Treviso, tutte aziende che aderiscono all’Aif e hanno uno specifico marchio “funghi italiani”. I prataioli interi costano circa 4 €/kg, mentre sono più cari i cardoncelli e i chiodini.

La produzione di funghi coltivati, in Italia, stabile da diversi anni, è pari a circa 62mila tonnellate all’anno, di cui 57mila di prataioli. Il 90% della produzione italiana – che proviene per oltre la metà dal Veneto – è destinata al consumo fresco, mentre la parte restante va all’industria: funghi surgelati oppure trifolati in lattina. L’industria però utilizza anche prodotto importato.

Olanda e Polonia sono fra i principali produttori europei. Nel 2017 il nostro Paese ha importato più di 8mila tonnellate di funghi freschi dalla Polonia, oltre 1500 dalla Romania e 427 dai Paesi Bassi. Questi numeri non riguardano i porcini freschi, che nello stesso anno sono stati invece importati prevalentemente dalla Lituania (62 tonnellate), dalla Cina (21 tonnellate), dalla Romania (16,6) e dalla Slovenia (15,4).

I porcini importati freschi sono probabilmente utilizzati sia per la vendita diretta che per l’industria, mentre le altre specie sono destinate principalmente alla preparazione di conserve e surgelati. Per quanto riguarda i surgelati, al supermercato troviamo sia buste di champignon, di solito affettati, sia sacchetti misti, con o senza porcini, o anche di soli porcini. Il prezzo è intorno a 4 €/kg per gli champignon, 8-10 €/kg per i sacchetti misti e dai 20 ai 30 €/kg per i porcini surgelati. Questi ultimi però sono venduti soprattutto essiccati, come vuole la tradizione italiana che prevede appunto l’uso dei porcini secchi. Tutte le catene della grande distribuzione propongono diversi marchi, oltre a porcini secchi con il proprio marchio, di solito con alcuni differenti “livelli di qualità”, e formati che vanno da 10 a 80 grammi.

Fra i marchi che troviamo nei supermercati, ricordiamo Giacomini (di Milano), Valfunghi (Cremona), Asiago food e Oro della montagna, prodotto da Dial funghi (Trento). Quest’ultima azienda, leader di settore nel nostro Paese, produce anche i porcini secchi a marchio di numerose catene, come Coop, Auchan, Carrefour ed Eurospin. Nei siti per la vendita online delle principali catene, i prezzi dei porcini secchi vanno più o meno da 100 a 250 €/kg, differenze che a un primo sguardo sono da imputare soprattutto alle dimensioni delle falde: quelli più piccoli, un po’ spezzettati, costano meno. Si sale a 262 €/kg per i porcini secchi biologici a marchio Cerreto Bio, prodotti da Dial funghi.

Dato che non è possibile coltivare i porcini, ma vengono raccolti nei boschi, quindi non subiscono trattamenti con antiparassitari, quale sarà la differenza fra un porcino “biologico” e uno convenzionale?

“I porcini bio – fanno sapere da Dial funghi – seguono uno specifico disciplinare che riguarda in particolare il territorio in cui devono essere raccolti. Questi funghi provengono da paesi europei, di solito Est- Europa”. E quelli “convenzionali”, invece, da dove vengono? “In parte ancora dagli stessi territori e in parte dall’Asia. – Precisa l’azienda – Come per altre tipologie di alimenti, la legislazione italiana prevede controlli da parte degli organi ispettivi sia in fase di entrata che presso le imprese, e sui punti vendita. I funghi arrivano già essiccati e affettati, e al momento dell’arrivo sono sottoposti a stringenti controlli per verificarne l’idoneità: come altri alimenti di origine naturale possono essere soggetti ad attacchi da parte di insetti, inoltre si possono trovare impurità come sassolini, terra, aghi di pino o inquinanti ambientali. Uno staff tecnico specializzato (micologi, biologi, tecnologi) svolge le analisi nel laboratorio chimico-microbiologico interno, inoltre possono essere coinvolti laboratori esterni per indagini più complesse. Una volta che la materia prima sia stata giudicata idonea, i funghi subiscono un’attenta cernita manuale svolta dalle operatrici micologiche, il cui lavoro ha una doppia funzione: l’eliminazione dei corpi estranei e il riconoscimento dell’idoneità delle specie di funghi. Infine vengono selezionati in base alla categoria merceologica, che per i funghi porcini secchi prevede quattro gruppi: extra, speciali, commerciali e briciole, definiti dalle normative nazionali (D.P.R. 376/1995 e DM 8 ottobre 1998)”.

In effetti la provenienza asiatica di buona parte dei funghi secchi viene confermata anche dai dati Istat. Le rilevazioni relative all’import di funghi secchi raggruppano questi (esclusi i prataioli) e i tartufi, definendo un grande gruppo in cui è verosimile che i porcini abbiano un ruolo importante. Se andiamo a vedere questi numeri, scopriamo che nel 2017 abbiamo importato 795 tonnellate di funghi secchi e tartufi dalla Cina, che è il principale fornitore, seguita da Bulgaria (con 171 tonnellate), Romania (117) e Slovenia (55).

Dato che non è obbligatorio indicare l’origine della materia prima sull’ortofrutta trasformata, le buste di funghi secchi riportano nome e indirizzo dei produttori, cioè di chi ha confezionato i sacchetti, e solo alcune catene fanno riferimento all’origine. In questo caso possiamo leggere “origine CEE”, oppure “Extra CEE”. I porcini secchi bio, però, riportano sempre l’indicazione di origine europea.

Insomma, i porcini essiccati molto difficilmente provengono dai boschi italiani. Sono utilizzati solo da piccole aziende, come Borgolab che comunque non garantisce di impiegare sempre prodotto italiano, ma anche funghi europei, quando i nostri non sono sufficienti. Se vogliamo dei porcini secchi a filiera corta, dobbiamo quindi cercare piccoli produttori, oppure scegliere quelli biologici, di provenienza europea.

Il settore non si distingue certo per trasparenza. Sarebbe opportuno poter leggere sempre l’origine, sia nel fresco – ma questa indicazione, presente negli champignon, spesso manca nei porcini – che nei prodotti confezionati. È certamente più facile avere un controllo della filiera quando questa riguarda un territorio vicino. Inoltre i funghi provenienti dalla Cina sono meno costosi di quelli coltivati o raccolti in Europa, a guadagnarci però, in questi casi, non sono i consumatori.

