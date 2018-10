Si può fare meglio! È questa la costatazione che emerge da un’inchiesta realizzata da Euroconsumers sull’affidabilità dei grandi elettrodomestici insieme ad alcune organizzazioni di consumatori di Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Belgio. Ne parla l’ultimo numero della rivista francese Que Choisir, che pubblica i risultati emersi da un questionario sull’affidabilità degli elettrodomestici di casa, che ha ricevuto oltre 51 mila risposte. La cosa importante è che nel 75% dei casi le riposte hanno riguardato i guasti e i problemi riscontrati in apparecchi che avevano superato i 10 anni di vita. Un quarto dei frigoriferi, la metà delle lavastoviglie e il 57% delle lavatrici hanno avuto bisogno di almeno una riparazione.

L’indice di affidabilità viene calcolato in base al numero, alla gravità dei guasti riscontrati, agli anni e alla frequenza di utilizzo. Per le lavastoviglie i problemi più comuni riguardano i pulsanti di avviamento dei programmi (10%), la pompa di scarico (10%), la fase di asciugatura (8%) e il carico dell’acqua (7%). L’indice di affidabilità per 9 marche è risultato buono, mentre per altre 10 il giudizio assegnato è stato “medio”. Per quanto riguarda la durata la variazione è rilevante si va dai 7 anni di Beko sino ai 15 di Miele. Nel giudizio complessivo in cima alla classifica troviamo i marchi Bosch e Siemens seguiti da Hotpoint, Beko e Neff. In fondo troviamo De Dietrich e Brandt con il giudizio “mediocre”.

I frigoriferi hanno avuto problemi di sbrinamento automatico (la questione riguarda soprattutto i modelli no frost) con una percentuale di guasti pari al 12%, poi ci sono le questioni di mantenimento della temperatura (12%), di chiusura delle porte (11%) e di perdite d’acqua (9%). “I guasti al no-frost – commenta il tecnico intervistato dalla rivista Frédéric Bordeau – sono particolarmente costosi da riparare, perché bisogna controllare diverse cose. Nella grande distribuzione per scoraggiare la riparazione viene indicata una spesa di 200 euro, anche se il problema potrebbe essere un fusibile da 25 € non funzionante oppure la resistenza (40 €)”. In cima alla classifica dei modelli più affidabili troviamo Miele e la coreana LG, seguita da Beko, Hotpoint e Bosch. Tutti gli altri modelli hanno meritato il giudizio “medio”.

© Riproduzione riservata

