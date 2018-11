7) Il farro contiene glutine, ma molto meno del grano, tanto che persone sensibili al glutine non hanno alcun problema con il farro. La sensibilità al glutine è soggettiva, è un dato interessante ma che non può essere generalizzato.

9) Un basso indice glicemico, il farro in particolare il farro dicoccum, che si adatta ad un alimentazione per coloro che praticano attività sportiva ma anche coloro che devono affrontare una dieta ipocalorica (è il cereale meno calorico)

La sua diffusione è stata anche ampliata dai social media, in particolare da molti blogger che utilizzano più cereali per le loro preparazioni in cucina. Questo ha stimolato molte più persone sia a utilizzare le farine di farro per preparare pane e pasticceria, sia a replicare ricette con il farro protagonista in cucina.

In genere troviamo in vendita al supermercato il farro perlato o il farro decorticato. Dal punto di vista nutrizionale in teoria meglio quello decorticato più ricco di fibre e sali minerali ma necessita d’essere messo in ammollo per almeno sette/otto ore, tuttavia rimane un buona scelta anche il farro perlato e precotto, che non richiede ammollo e ha tempi di cottura più rapidi.