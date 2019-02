Il ministro Gian Marco Centinaio esulta per l’approvazione al Senato dell’emendamento al decreto legge Semplificazioni che prevede l’obbligo di etichettatura di origine per tutti i prodotti alimentari. L’emendamento, dice il ministro, dà “più tutele per i produttori onesti e i consumatori che ora potranno scegliere in totale trasparenza. Niente più informazioni ingannevoli né falsi sulle nostre tavole”. Dichiarazioni dello stesso tono sono state fatte dai protagonisti del settore. Coldiretti, che ha una certa conoscenza della materia, scrive con soddisfazione che “Arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. La norma consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti ponendo fine ad un lungo e faticoso contenzioso aperto con l’Unione europea oltre 15 anni fa”. Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini parla di una “grande vittoria”. Leggendo queste parole la gente può solo pensare che l’Italia ha deciso di rendere obbligatoria l’indicazione dei ingredienti dei prodotti alimentari sull’etichetta. Tutto bene quindi? Non proprio.

La notizia ha creato un certo scalpore in una delle più autorevoli chat di Linkedin nell’ambito alimentare (Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari promossa e coordinata da Alfredo Clerici). Gli assidui frequentatori si mostrano increduli di fronte a tanta superficialità e sbigottiti di fronte all’ennesima “favola” rilanciata con euforia dalle istituzioni e dalle lobby. Nel comunicato di Coldiretti tra un momento di esultanza e uno di soddisfazione, si fa riferimento a un “iter parlamentare che siamo certi troverà un sostegno bipartisan2. Dietro questa frase, c’è una verità scomoda che rivela quanto sia fragile e fantastica la narrazione. Per capire bisogna fare un piccolo passo indietro.

Il testo dell’emendamento approvato al Senato recita così: “il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l’istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole” (e qui siamo nell’ambito delle indicazioni geografiche protette). In altre parole, l’Ismea (un ente pubblico economico istituito con l’accorpamento di diversi enti ministeriali), dovrà promuovere studi che dimostrino una stretta relazione tra l’origine nazionale e le qualità dei prodotti, sia effettive che percepite dai consumatori.

Questa premessa vuol dire che gli studi dovranno evitare di sconfinare nel campo delle denominazioni e delle indicazioni d’origine protette (DOP e IGP), e dovranno individuare elementi distintivi tra prodotti già codificati da norme europee. Un compito che possiamo definire impegnativo visto che le norme UE che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, stabiliscono già le caratteristiche di legge per numerosi ingredienti. Ovunque sia prodotto, l’olio di oliva extravergine ha un’acidità libera espressa in acido oleico al massimo di 0,8 g per 100 g e anche le altre caratteristiche sono precisate dalla normativa, il latte deve presentare determinati tenori di grasso e proteine, una mela di categoria Extra ha le stesse caratteristiche merceologiche di legge ovunque sia raccolta, per non dire dello zucchero, che è saccarosio puro, cioè una molecola identica non solo in tutta la UE, ma in tutto il mondo.

Ma prima di arrivare a questo passaggio, l’iter parlamentare prevede che l’emendamento approvato nella Commissione, debba essere seguito da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con quello della Salute e quello dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, per definire i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza sarà obbligatoria. Una procedura che non potrà concludersi certamente dall’oggi al domani (le Commissioni dovranno necessariamente ascoltare le diverse parti in causa, organizzazioni dei consumatori, degli agricoltori, degli artigiani e degli industriali alimentari).

Quando tutta questa fase termina “I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011”. Questa seconda fase si presenta tutt’altro che semplice, perché lo Stato membro che ritiene necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti, può adottarla solo tre mesi dopo aver notificato la sua intenzione sia alla Commissione (che deve consultare il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali) sia agli altri Stati membri. Solo una volta ottenuto il parere positivo della Commissione, che terrà conto di eventuali pareri contrari e osservazioni di qualche Stato membro, la decisione può diventare operativa. Insomma l’iter parlamentare prima e i passaggi comunitari dopo, rappresentano una sequenza non solo lunga, ma anche molto complessa e molto difficile da superare. Qualche Paese potrebbe eccepire che dal 1 aprile 2020 si applicherà già comunque il regolamento europeo n. 775/2018 sull’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario degli alimenti (che peraltro, come già visto su queste pagine, autorizza anche indicazioni abbastanza generiche come «UE», «non UE» o «UE e non UE»). Forte di questo elemento qualcuno potrebbe anche eccepire che l’enfasi sull’origine di tutti gli ingredienti, potrebbe spingere l’industria alimentare italiana a rifornirsi di sola materia prima nazionale, il che collide con le regole del libero mercato.

L’Unione Europea ha più volte sottolineato l’illegittimità di qualsiasi norma nazionale che, al di fuori delle tassative ipotesi previste dai regolamenti sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (cioè dei prodotti DOP e IGP), introduca segni identificativi della sola origine territoriale che prescindano da una documentata rilevabilità di particolari qualità o caratteristiche del prodotto, inteso nella sua materialità. La semplice origine territoriale dei prodotti non è ritenuta una connotazione spendibile nel senso della “qualità”. Se le caratteristiche di un prodotto sono dovute all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani, si può ben richiedere la protezione comunitaria della denominazione dell’origine (la DOP), che però dev’essere affiancata da precisi standard di produzione, trasformazione ed elaborazione e da un regime di controlli che garantisca la conformità. Il che, tutto sommato, ha senso: ci sono prodotti italiani di assoluta eccellenza e prodotti italiani meno eccellenti: di per sé la garanzia dell’origine garantisce… l’origine, non necessariamente la qualità, che è un concetto ben più ampio.

Senza voler essere scortesi, l’esultanza di Centinaio, di Coldiretti e di altri che si sono accodati, si può paragonare a quella di uno studente liceale desideroso di frequentare la facoltà di medicina che, superato il test di ingresso è talmente felice che non considera i sei anni di studio da superare. Tutte queste cose sono difficili da spiegare ai cittadini, è molto più semplice ed efficace fare credere alla gente che l’etichetta con l’indicazione di origine di tutti gli ingredienti è dietro l’angolo e che l’Italia ha vinto ancora. Dimenticavo un’altra cosa importante, i soliti esperti che discutono delle favole che molti politici e non solo raccontano quando si parla del settore alimentare, sono preoccupati, perché riportare sull’etichetta l’origine di tutti gli ingredienti è un’operazione molto, molto difficile (diciamo praticamente impossibile per la maggior parte degli alimenti processati).

I soliti esperti che conoscono bene il settore ritengono che indicare l’origine di tutti gli ingredienti (compreso additivi, aromi, condimenti ..) metterebbe in ginocchio gli operatori di minori dimensioni. Mentre la grande industria tende a organizzare proprie filiere di fornitura, conoscendo quindi a priori l’origine di gran parte degli ingredienti, le industrie minori e le imprese artigianali si vedrebbero costrette a ristampare le confezioni a seconda delle fluttuazioni dell’offerta sul mercato, magari di un ingrediente più che secondario. Son proprio la molteplicità e la variabilità delle fonti di approvvigionamento ad aver indotto l’Unione europea ad accontentarsi di riportare sulle etichette le indicazioni generiche (UE, non UE, o UE e non UE) riferite solo all’ingrediente principale (che vedremo sulle etichette tra non più di 14 mesi) lasciando liberi gli operatori di adottare un maggior dettaglio, in funzione del proprio livello organizzativo. Va detto, infine, che con tutta probabilità l’iter della disposizione nazionale si concluderà successivamente all’applicazione del regolamento europeo n. 775/2018: il carattere di “rivoluzione”, ammesso che il provvedimento non si incagli a Bruxelles, sarà quindi un po’ annacquato.

Bianca Crivello e Sara Rossi

