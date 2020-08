“Sono oltre 400 i prodotti con le confezioni gialle della linea Smart esposti sugli scaffali dei supermercati Esselunga”. Lo annuncia un volantino diffuso nei punti vendita che sottolinea la validità di una proposta “che non teme confronti”. Osservando i prezzi c’è di che rimanere stupiti. Nel supermercato preferito dai consumatori milanesi si può fare tranquillamente la spesa in giallo, spendendo meno della metà rispetto ai prezzi dei prodotti di marca, proprio come nei supermercati della categoria discount come Eurospin, Aldi, Lidl e Md…

La novità è che molti clienti, anche quelli che non hanno il problema di arrivare con lo stipendio alla fine del mese, si lasciano tentare dai prodotti a prezzo stracciato e li aggiungono al carrello della spesa. Probabilmente sono pochi quelli che acquistano esclusivamente prodotti in giallo, ma il numero è in costante aumento visto che la catena ha deciso di investire risorse nella linea Smart, ampliando notevolmente l’assortimento.

Il confronto prezzi è davvero sorprendente la pasta di semola costa da 3 a 4 volte meno rispetto ai grandi marchi. Il latte Uht parzialmente scremato si trova a 0,65 €/l rispetto al doppio del prodotto di marca. L’acqua minerale praticamente è regalata: si compra a 0,09 €/l, contro un prezzo triplo della Levissima situata a pochi metri di distanza. Si può continuare con la mozzarella che costa meno della metà. La crema spalmabile alle nocciole e cacao si trova a un prezzo pari alla metà rispetto a Nutella e ha la stessa lista degli ingredienti. Poi ci sono la salsa di pomodoro, i biscotti, i salumi, le confetture, la carne fresca e persino il salmone affumicato, oltre ai succhi di frutta, all’insalata pronta in busta e alle prugne secche. Non mancano i prodotti Dop come il Gorgonzola e i gelati. Non si trova l’olio extravergine a metà prezzo, visto che sarebbe difficile venderlo a 2,5-3,0 € a bottiglia, considerando che il prezzo all’ingrosso è superiore. Non bisogna però fare confusione, perché i prodotti con l’etichetta gialla non sostituiscono gli alimenti a marchio Esselunga che continuano a essere posizionati ben in vista sugli scaffali.

Certo siamo di fronte a prodotti di qualità inferiore rispetto alle marche leader, come abbiamo già analizzato in questo articolo. A volte si tratta di latte non italiano, di cereali importati dall’est-Europa, altre volte la quantità di ingredienti nobili (come le nocciole nelle creme spalmabili o il cacao o la materia grassa nei biscotti ) ha una percentuale inferiore, oppure la pasta ha meno proteine e il succo di succo di frutta nelle bibite è presente in quantità minore.

Secondo alcuni Esselunga si sta adeguando alla situazione economica del Paese. Alla luce della crisi causata dalla pandemia e delle prospettive poco rosee del post-Covid, i prodotti in giallo sono destinati ad avere successo e a fare concorrenza ai discount. Esselunga non si sbilancia e non fornisce dati e numeri sulle vendite e si limita a precisare che: “la linea SMART offre un ottimo rapporto prezzo/qualità e completa l’offerta dei prodotti a marchio con una ampia gamma di articoli che si posizionano al livello più conveniente dell’intero mercato. I prodotti di questa linea hanno un prezzo fisso e non sono soggetti a promozioni: il prezzo, che non teme confronti con qualsiasi concorrente, offre a chiunque voglia risparmiare, su un prodotto, su una intera categoria merceologica o su tutta la spesa, un’ottima soluzione, semplice e immediatamente riconoscibile”.

Per oltre 20 anni Esselunga ha gestito una linea di prodotti dal prezzo molto basso che si chiamava “Fidel” e che l’azienda ha deciso di abbandonare in modo progressivo. Poi sono arrivati prodotti con un listino molto basso che venivano evidenziati con appositi cartellini a scaffale che recitavano: “il più conveniente”. Adesso c’è etichetta gialla della linea Smart che ha sostituito quei marchi, includendo però molti più prodotti sul modello di quanto avviene in altre catene all’estero come Sainsbury’s con “Basic”, Waitrose con “Essential”, Wholefoods con “365”, Loblaw con “No name” e Tesco con “Tesco Value”. Abbiamo chiesto a Esselunga come si fa a garantire la qualità applicando prezzi così bassi su una linea che porta la propria firma, ma non abbiano ricevuto risposta.

