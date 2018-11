Educazione alimentare in tutte le scuole: è partita una petizione online su change.org. A lanciarla è Lorenzo Montemagno Ciseri, docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione di scuola secondaria superiore e lettore de Il Fatto Alimentare. “I nostri ragazzi soffrono di analfabetismo alimentare, nonostante siano bombardati da ogni lato da trasmissioni che parlano di cibo e da reality sulla cucina. In realtà non hanno le basi teoriche né gli strumenti conoscitivi per padroneggiare adeguatamente la propria dieta e per avere una sana e corretta alimentazione” spiega.

Attualmente la “Scienza e cultura dell’alimentazione” è materia insegnata solo negli istituti alberghieri. Data l’elevata incidenza di malattie cardiovascolari, il dilagare pandemico di obesità, anche infantile, e di diabete, forse sarebbe davvero il caso di iniziare a insegnare l’educazione alimentare fino dai primi gradi della scuola primaria e durante tutto il percorso della scuola dell’obbligo. Si potrebbe perfino ipotizzare di farlo, sotto forma di gioco, nella scuola materna.

Sono moltissime le patologie che derivano da una scorretta alimentazione e da insufficienti livelli di attività fisica. Oltre a quelle già citate, ci sono anche alcuni tumori. Per non parlare dei disturbi direttamente collegati al nutrirsi in modo errato come anoressia, bulimia, binge-eating e ortoressia (ossessione per il cibo sano). Le conseguenze ricadono sulle casse del Servizio sanitario nazionale. Quindi sarebbe interesse della collettività sviluppare l’educazione alimentare nelle scuole.

I promotori dell’iniziativa e tutte le persone che aderiranno sul sito change.org, chiedono al Ministro dell’istruzione Marco Bussetti, al Ministro della salute Giulia Grillo e al Presidente del consiglio Giuseppe Conte di introdurre l’insegnamento della Scienza e cultura dell’alimentazione in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.

