Tutti ne parlano e molti la provano: stiamo parlando della dieta chetogenica (Dc) oramai diventata una moda piuttosto diffusa. Viene proposta non solo per il trattamento dell’obesità e del diabete mellito, ma addirittura ‘a livello sperimentale’ nel campo dello sport e dell’anti-aging o come panacea di molte malattie (disturbo bipolare, Alzheimer, ipertensione arteriosa, ecc…). Viene seguita anche da persone normopeso per perdere alcuni chili in vista di occasioni particolari: ad esempio una cerimonia di nozze o per la ‘prova costume’.

La dieta chetogenica è un regime alimentare che fornisce in genere meno di 800 kcal/giorno e meno di 50 g/giorno di carboidrati, con un apporto di proteine non eccessivo ma sufficiente. L’80-90% delle calorie deriva da grassi e proteine. Sono studiate e utilizzate da molti anni in alcune forme di epilessia non controllate da farmaci, e più recentemente vengono anche proposte nel trattamento dell’obesità grave e complicata, quando è indicato un rapido dimagrimento, ad esempio prima di un intervento di chirurgia bariatrica per ridurre il rischio operatorio. I precursori delle diete chetogeniche erano le Very Low Calorie Diet (Vlcd) in cui l’apporto di carboidrati arrivava a circa 100 g/giorno. Ma solo quelle più recenti hanno una quantità di carboidrati giornalieri tra i 45 e i 58 g, e quindi sono talora definite come Very Low Calorie Ketogenic Diet (Vlckd).

Una recente pubblicazione su JAMA conclude dicendo che: “L’entusiasmo diffuso per le diete chetogeniche nel trattare l’obesità e il diabete supera le evidenze a nostra disposizione”. Nel campo dello sport e dell’anti-aging il numero di studi è ancora più esiguo, quindi la prudenza dovrebbe guidare l’operato sia dei nutrizionisti sia di coloro che desiderano seguirle.

L’interesse per le diete chetogeniche è aumentato notevolmente negli ultimi anni, grazie alla promozione che è stata fratta in congressi o in corsi dedicati a professionisti da parte delle aziende che vendono pasti sostitutivi e integratori. In passato i medici specialisti in scienza dell’alimentazione e i dietisti, salvo rare eccezioni, usavano queste diete con parsimonia preferendo approcci più bilanciati. Alcuni medici e nutrizionisti oggi le usano con maggior facilità e frequenza. Nella pratica clinica diversi pazienti obesi non riescono a perdere peso con diete ipocaloriche bilanciate, quindi le diete chetogeniche a bassissimo apporto calorico vengono proposte come opzione terapeutica, ad esempio nelle linee guida Australiane. Un tempo si pensava che un rapido calo ponderale portasse a un altrettanto rapido recupero di peso. In realtà l’idea non è stata confermata e queste diete sono state proposte come arma terapeutica standard (non di nicchia), per il trattamento dell’obesità da centri di eccellenza a livello mondiale (SCOPE). Le linee guida italiane invece sono più restrittive e suggeriscono di usarle in pochi casi selezionati per via delle diverse controindicazioni.

Alcune aziende hanno promosso le diete chetogeniche proponendole direttamente al pubblico (ad esempio la Tisanoreica) oppure solo alla classe medica (ad esempio Therascience, Penta, Named …). La spesa è comunque elevata perché il cliente/paziente deve sborsare diverse centinaia di euro per comperare i pasti/alimenti sostitutivi e gli integratori allegati (vitamine, sali minerali, omega 3). Queste ‘diete’ sono in genere ‘ben tollerate’ (*) e gradite perché portano ad un rapido calo ponderale (**) senza avvertire fame (si avverte solo nelle fasi iniziali). Alcune diete chetogeniche commerciali (come la Tisanoreica) pubblicizzate direttamente al pubblico sono state seguite anche da persone normopeso per perdere pochi kg di peso.

Gli autori di JAMA si chiedono se le diete chetogeniche siano sostenibili (cioè se in pratica siano facili da seguire) e se siano in grado di promuovere la salute nel lungo termine. Attualmente non ci sono studi che hanno valutato gli effetti sulla mortalità cardiovascolare e per tutte le altre cause. Il dubbio nasce dal fatto che studi osservazionali sulle diete a basso contenuto di carboidrati suggeriscono un aumento della mortalità generale. Per quanto riguarda la perdita di peso l’analisi della letteratura, piuttosto scarna in proposito, è favorevole alle diete chetogeniche rispetto alle diete ipocaloriche povere di grassi, ma con un minimo vantaggio: meno di 1 kg di differenza dopo un anno di trattamento. Seppur statisticamente significativo, resta da vedere se questo risultato dia un vantaggio clinico.

Anche nel diabete mellito di tipo 2 si sono avuti risultati buoni ad un anno di distanza, ma se guardiamo i dati nel lungo termine (oltre l’anno) le diete chetogeniche non hanno dato alcun risultato migliore rispetto alle diete Lcd con pochi grassi per quanto riguarda il controllo della glicemia. Il rapido calo di peso iniziale si spiega con la perdita di acqua e glicogeno.

Le diete chetogeniche sono diseducative perché non insegnano nulla dal punto di vista dietetico comportamentale, anzi perpetuano il dogma (falso) secondo cui i carboidrati (**) sarebbero la causa di tutti i mali, in linea con tutte le diete dimagranti alla moda degli ultimi 150 anni (le più recenti: Atkins, La Zona, Dukan, Paleo). Il principio che il paziente segue è quello del rigido controllo dei carboidrati per favorire l’impiego dei grassi come fonte energetica principale, attraverso la produzione di corpi chetonici. Il ritorno a una alimentazione normale è poi caratterizzato da una reintroduzione dei carboidrati lenta e graduale. Alla fine quindi quando si ritorna ad una ‘dieta libera’ rimane nell’utente l’idea di limitare il consumo di tutti i carboidrati. E questo è uno degli escamotage più usati per controllare l’introito calorico nel lungo termine: un modello alimentare low carb ad oltranza.

Ma i cereali ricchi di carboidrati, specie se integrali, insieme alla frutta e ai legumi sono gli alimenti che maggiormente promuovono la salute. Sono i gruppi alimentari tipici delle popolazioni delle Blue Zone dove si assumono ben oltre il 55% di calorie da carboidrati al giorno (Grecia, Giappone, ecc…) e dove c’è una bassa incidenza di malattie cardiovascolari, cancro e mortalità per tutte le cause. Le popolazioni delle Blue Zone sono infatti le più longeve al mondo. Quindi uno dei rischi maggiori delle diete chetogeniche è quello di non assumere alimenti salutari ricchi di carboidrati, fibra alimentare e fitocomposti (bioflavonoidi) come i legumi, cereali integrali e la frutta sia durante la dieta, che dopo.

In ogni caso, prima di decidere se intraprendere una dieta chetogenica, è opportuno che il paziente sia valutato dal punto di vista clinico ponderando attentamente i pro e i contro. La persona va quindi sempre seguita durante la dieta. Purtroppo troppe persone – in preda all’eccessivo entusiasmo per le diete chetogeniche presentate come la soluzione di molte malattie – intraprendono il percorso per futili motivi e senza controllo medico. Sono stati pubblicati diversi libri a carattere divulgativo che insegnano alla popolazione generale come seguire una dieta chetogenica utilizzando direttamente gli alimenti.

Mangiare è uno dei più grandi piaceri della vita. Le diete chetogeniche – per usare un eufemismo – non sono entusiasmanti. Alcuni pazienti le hanno definite come la negazione del piacere della tavola. Se si impara a mangiare correttamente è possibile vivere a lungo e in salute senza rinunciare ai piaceri gastronomici. Vale la pena ricordare che si può perdere e mantenere il peso ottimale seguendo delle diete equilibrate e senza fare pazzie.

Antonio Pratesi e Massimo Carollo

Gli autori dichiarano di non aver alcun conflitto di interesse

NOTE:

(*) Gli effetti collaterali di una dieta chetogenica possono essere a breve o a lungo termine: stanchezza, debolezza, disturbi gastrointestinali, aritmie cardiache, calcolosi renale, stipsi, alitosi, crampi muscolari, cefalea, diarrea, ritardata crescita, fratture ossee, pancreatite, deficit multipli di vitamine e minerali, ipoglicemie nei diabetici.

(**) I carboidrati comprendono al loro interno: gli zuccheri semplici naturali all’interno della frutta e verdure; gli zuccheri aggiunti artificialmente agli alimenti con lo zucchero bianco, sciroppo di glucosio-fruttosio, ecc…; e gli amidi da cereali (pasta, riso, legumi, pane, patate ecc.). Non esiste una relazione tra carboidrati (amidi) e obesità. Invece gli zuccheri aggiunti artificialmente in eccesso sono collegati all’obesità e vanno limitati il più possibile. Idealmente sotto al 5% delle calorie giornaliere (OMS). Gli amidi invece andrebbero aumentati in Italia perché ne introduciamo meno rispetto alla dieta mediterranea (introduciamo circa il 47% delle calorie giornaliere da carboidrati di cui troppi sono gli zuccheri semplici aggiunti, mentre la dieta mediterranea ne aveva circa un 58% con pochi zuccheri aggiunti).

Per i cultori della dieta chetogenica e i sostenitori delle diete a basso contenuto di carboidrati (low carb) basato sul modello carboidrati/insulina suggeriamo questo video (in inglese, con sottotitoli in italiano).

© Riproduzione riservata

