Moltissimi lettori hanno commentato il nostro ultimo articolo sui prodotti Smart di Esselunga. Di seguito pubblichiamo i dubbi di una lettrice sui prezzi e gli ingredienti delle creme spalmabili che trova al supermercato.

Sono un’affezionata cliente di Esselunga e consumo da tempo i prodotti della linea Smart, compresa la crema spalmabile alle nocciole e cacao e trovo che ci sia un buon rapporto qualità prezzo oltre a un notevole risparmio rispetto alla Nutella e alla crema spalmabile con il marchio Esselunga. Ho notato che gli ingredienti sono simili mentre le differenze di prezzo tra quelle a marca del supermercato e la Nutella sono rilevanti. Ma allora mi chiedo perché così tanta differenza di prezzo se si tratta di prodotti con ingredienti simili? Nadia

Abbiamo controllato anche noi e, in effetti, confrontando la crema alle nocciole della linea Smart con quella a marchio Esselunga le differenze sono poche. Il vasetto con etichetta gialla nella confezione da 750 grammi, costa 2,60 €/kg, mentre il vasetto da 750 g marchiato Esselunga costa il 50% circa in più (3,99 €/kg). Entrambe le creme sono preparate dallo stabilimento cuneese di Nutkao. Quella della linea Smart contiene olio di palma e la percentuale di nocciole si ferma al 7%, mentre quella Esselunga non contiene olio di palma e le nocciole arrivano al 13%. Poi nella crema Smart la quantità di latte è inferiore e il gusto è corretto con generici “aromi”, mentre il vasetto Esselunga usa “l’aroma naturale di vaniglia”. Quindi una differenza di prezzo è comprensibile anche se non così vistosa. Se facciamo un confronto fra la Nutella, (il vasetto da 725 grammi costa circa 7,85 €/kg), e la crema alle nocciole di Esselunga, la lista degli ingredienti risulta molto simile (l’unica differenza è la sostituzione dell’olio di palma con oli vegetali più pregiati), ma il prezzo quasi raddoppia.

Certo per Nutella bisogna considerare l’aggravio di costi dovuti a promozioni, pubblicità, sconti ecc., ma alla fine i margini di guadagno per l’azienda piemontese risultano comunque generosi. Diverso è il discorso per altre marche di crema alle nocciole che usano molte più nocciole e grassi pregiati e quantità di nocciole maggiore quantità, come nel caso della Nocciolata Rigoni di Asiago (19,5%), Lindt (25%) o della crema Novi (45%). In questi casi i listini lievitano ma il prodotto è qualitativamente diverso.

