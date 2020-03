Coronavirus: nei supermercati Coop barriere di plastica, guanti e mascherine per fare la spesa in sicurezza

Entro lunedì 16 marzo tutti i 1100 supermercati Coop avranno delle barriere in plexigass alle casse per garantire la protezione dei clienti e dei lavoratori. Per il momento le barriere sono presenti in centinaia di punti vendita. È una delle accortezze che la catena ha adottato per fronteggiare l’epidemia da coronavirus e aumentare le distanze nei punti critici come i banchi serviti e le casse. Oltre a ciò il personale usa guanti monouso che deve sostituire ogni 2-3 ore, ed è invitato ad evitare il contatto delle mani con naso, orecchie e bocca.

A livello logistico è stato messo a punto un sistema di segnaletica orizzontali per garantire le distanze di sicurezza anche nelle aree di maggior affollamento. Nei supermercati sono a disposizione dei clienti contenitori dispensatori di liquidi disinfettanti. L’ingresso è regolamentato per far rispettare i flussi, in modo da evitare la presenza di troppe persone e mantenere le distanze di sicurezza. Diversi cartelli invitano i clienti a prestare attenzione e messaggi vengono diffusi attraverso la radio interna. C’è poi l’invito a non fare la spesa in gruppo, basta una sola persona per nucleo familiare.

Ci sono poi le facilitazioni per le Coop che già offrono il servizio di spesa on line. Coop Lombardia ha attivato la consegna gratuita agli over 65 anni dalla fine di febbraio, Unicoop Firenze sul proprio territorio consegna gratuitamente agli over 75 da più di una settimana, NovaCoop in Piemonte ha deciso la gratuità della consegna a domicilio per tutti senza limitazioni di età (per spese superiori ai 60 euro). Allargamento della consegna gratuita over 65 a Emilia Veneto città di Roma.



Un’altra cosa importante riguarda i trasportatori. Coop ha deciso di ridurre tutti i contatti e non fare scendere dal camion gli autisti che devono consegnare la merce nei magazzini durante le operazioni di carico e scarico dei camion.



Per quanto riguarda gli approvvigionamenti non ci sono problemi. È vero che in alcuni giorni le vendite giornaliere sono raddoppiate, ma facendo la media delle ultime due settimane l’incremento complessivo oscilla dal 12 al 14%.

