Coronavirus: le mascherine non servono. I casi oltre 17.000 (25 in Europa), le vittime 362

“Utilizzare le mascherine contro il coronavirus è inutile” Lo ha dichiarato il virologo Roberto Burioni al quotidiano La Stampa dicendo che “non forniscono alcuna protezione dal coronavirus. Servono a non far diffondere il virus da parte di chi lo ha già contratto! Un messaggio analogo è stato diffuso dal ministero della Salute che ha anche pubblicato una locandina sul sito di Epicentro.

Nel testo si dice che la mascherina non serve alle persone senza sintomi di malattie respiratorie e che il virus non si trasmette mangiando il cibo cinese. La trasmissione avviene sempre per via respiratoria e non attraverso gli alimenti, anche se crudi. La via più frequente è dovuta a contatti stretti e prolungati da persona a persona. Per questi motivi è molto più importante lavare spesso e bene le mani.

La cronaca fa registrare un’ulteriore crescita dei casi di infezione da coronavirus 2019 n CoVconfermati (17.383), e di vittime oltre 360. I numeri dell’epidemia da coronavirus hanno superato quelli già gravi della Sars, tanto che Roberto Burioni riporta sul suo sito MedicalFacts un grafico del New York Times, con il confronto da cui emerge in modo sin troppo evidente la maggior gravità del coronavirus 2019 n-CoV.

“L’epidemia attuale – precisa Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità – sta mostrando una capacità superiore di trasmettersi rispetto alla Sars, quindi dà un numero di casi maggiore, anche se la letalità appare almeno al momento più bassa. Ad aumentare la contagiosità c’è anche il fatto che i sintomi spesso sono più lievi, e quindi, soprattutto quando ancora non si era consapevoli dei rischi, le persone contagiate circolavano maggiormente”. Questi sono i numeri relativi alle epidemie di coronavirus e di altri virus zoonotici in anni recenti (fonte Epicentro). Coronavirus – 2019-nCoV,al momento il virus ha fatto 17383 casi e 361 morti, con una letalità stimata al momento intorno al 2-3%, anche se la cifra è assolutamente preliminare; Mers-CoV, al momento l’epidemia ‘mediorientale’ ha fatto 2494 casi con 858 morti, con un tasso di letalità del 34,4%; Sars-CoV, l’epidemia di Sars in due anni ha fatto 8096 casi con 774 morti, con un tasso di letalità del 9,6%; Ebola, l’epidemia in corso in Congo è tutt’ora un’emergenza internazionale ha un tasso di letalità stimato intorno al 50%. Altri virus come quello dell’influenza stagionale hanno un indice di letalità inferiore all’uno per mille.