Quindi cosa devono fare i cittadini? Può aver senso, soprattutto se ci si trova in un’area ad alta circolazione del coronavirus, indossare le mascherine in quei contesti in cui potremmo trovarci a contatto con una quantità rilevante di persone e non possiamo essere sicuri di riuscire a mantenere sempre le distanze di sicurezza. La cosa può accadere, ad esempio, nei supermercati e nei negozi. Su queste basi si poggia la decisione austriaca e di alcune regioni italiane. Ha invece meno senso usare la mascherina quando siamo all’aperto da soli, con le strade deserte, come impongono invece di fare Lombardia e Toscana. Inoltre, indossare la mascherina quando non ci serve veramente può infonderci un falso senso di sicurezza e spingerci a ignorare le più importanti misure di sicurezza: mantenere la distanza dalle altre persone, non toccare la faccia e lavare o igienizzare spesso e bene le mani.

A questo proposito, occorre sapere come indossarla correttamente: una mascherina messa male può non garantire una protezione adeguata e spingerci a toccare la faccia per aggiustarla, facendo insomma più danno che guadagno. Per prima cosa è necessario lavare o igienizzare le mani prima di indossarla. Poi bisogna prenderla dall’elastico o dai lacci, evitando il più possibile di toccarla, e sistemarla a coprire naso e bocca. Lo stesso procedimento vale anche per la rimozione: prima si lavano le mani e poi si toglie prendendola sempre dall’elastico. La gran parte delle mascherine in vendita sono monouso, quindi dopo averla indossata andrebbe buttata nell’indifferenziato. Questo si deve fare quando la mascherina viene usata per un turno di lavoro di 6 ore o risulta molto umida. La penuria di dispositivi di protezione e il costo fa sì che quando viene usata per poco tempo (1-2 ore) si possa riutilizzare. Il consiglio è di appenderla e lasciarla asciugare per qualche giorno prima di indossarla nuovamente. In questo modo, l’eventuale carica virale dovrebbe azzerarsi. Se la mascherina è di stoffa si può stirare con il ferro da stiro o con vapore ed eliminare virus e batteri.

Inoltre, non tutte le mascherine hanno la stessa efficacia. Le più popolari sono le mascherine chirurgiche, che fanno da barriera dalle goccioline di maggiori dimensione, ma non è detto che fermino l’aerosol prodotto da una persona contagiata. Inoltre, idealmente dovrebbero essere cambiate circa ogni quattro ore, o comunque quando sono bagnate. Quelle con maggiore capacità filtrante per i virus sono le mascherine FFP2 e le FFP3, che però proprio perché sono le più indicate a proteggersi dai virus dovrebbero essere riservate al personale sanitario.

Ma, come ben sappiamo, ormai sono praticamente introvabili e in tanti decidono di arrangiarsi confezionandole in casa, oppure avvolgendosi una sciarpa intorno al volto, come chiede esplicitamente di fare la Regione Lombardia in mancanza di mascherine certificate. Rimedi fai da te che non garantiscono un’adeguata protezione. Per questo l’Istituto superiore di sanità ha già autorizzato 40 aziende a produrre mascherine di tipo chirurgico, che potranno essere commercializzate non appena saranno conclusi i test che dimostrino la loro efficacia. In realtà, l’Iss ha già ricevuto più di 800 richieste di autorizzazione alla produzione di mascherine, ma la maggior parte di queste non rispettavano i requisiti stabiliti dalla legge.

© Riproduzione riservata