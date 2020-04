Durante questa quarantena imposta dall’emergenza coronavirus, in molti si sono chiesti se fosse necessario modificare la propria alimentazione o se fosse utile introdurre specifici alimenti per apportare vitamine e micronutrienti utili al coretto funzionamento del sistema immunitario. Dopo la pubblicazione dell’articolo “Coronavirus: dieta e trattamenti terapeutici naturali proposti da docenti di medicina” abbiamo ricevuto un commento a firma di due professori dell’Università di Brescia, Marwan El Ghoch e Alessandra Valerio (1). Di seguito pubblichiamo la loro riflessione con la risposta dell’autore dell’articolo, Matteo Giannattasio.

Nell’articolo si fa riferimento all’opportunità (assolutamente condivisibile) di seguire la dieta mediterranea e si forniscono suggerimenti su alimenti utili a integrarla per contrastare il rischio di infezione. Ci permettiamo di segnalarle un position statement da noi firmato e pubblicato il 4 aprile sulla rivista Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology.

Da medici (siamo un nutrizionista e una farmacologa) in questo editoriale mettiamo in discussione la raccomandazione ippocratica “fa che il cibo sia la tua medicina”, citata nell’articolo a firma di Matteo Giannattasio, in relazione alla delicata fase di pandemia di Covid-19. La popolazione, ora sempre connessa sui social, sta ricevendo troppe indicazioni frammentarie e confondenti, che difficilmente è in grado di distinguere dalle fake news. Autorevoli istituzioni nazionali e internazionali sono attivamente impegnate, tramite i propri siti, nel contrastare questa tendenza, e la rivista da Lei diretta si è sempre distinta in modo encomiabile in questo senso. Riteniamo che troppa enfasi sulle proprietà salutistiche di prodotti alimentari possa distogliere le persone dall’adesione – purtroppo non diffusa come auspicabile – alle sole misure precauzionali scientificamente fondate.

Che il cibo sia la tua medicina, ma non per il coronavirus: nutrizione e scienza dell’alimentazione, distinguere i miti dai fatti (2). L’intero globo è in preda a un’aggressiva pandemia COVID-19, causata coronavirus SARS-CoV-2. Ad oggi sono stati segnalati quasi 1, 5 milioni di casi, con un significativo tasso di mortalità in alcune aree geografiche. Nel nostro Paese la mortalità ha superato il 10-11% dei casi, portando quasi al collasso il servizio sanitario nazionale, nonostante – soprattutto in regioni come la Lombardia – sia considerato uno dei migliori servizi sanitari del mondo.

La comunità medica e scientifica sta lavorando su diversi fronti per studiare la malattia e adottare strategie efficaci mirate a (i) prevenire l’espansione del virus; (ii) identificare farmaci per la gestione dei casi critici e ridurre i tassi di mortalità; e (iii) mettere a punto il tanto sospirato vaccino.

È fuori discussione il ruolo cruciale della nutrizione nella prevenzione e nel coadiuvare il trattamento di svariate patologie, nel contesto di uno stile di vita salutare. Con la pandemia in corso, anche rifacendosi al famoso aforisma attribuito a Ippocrate, molti si pongono la domanda “Qual è il ruolo della nutrizione in questo scenario?”

Nelle ultime settimane sui più diffusi social media si sono viste spuntare fantasiose teorie sulla capacità preventiva e curativa di alcune diete o cibi specifici, o di integratori di vitamine e minerali (zinco, vitamine C, D, E) in relazione a COVID-19. La maggior parte di queste notizie, che hanno molto credito in vaste fasce della popolazione, sono a dir poco non sufficientemente supportate dall’evidenza scientifica, e spesso false.

Riteniamo che durante la pandemia di COVID-19 non si debba adottare nessun pattern alimentare eccezionale o diverso da quelli usualmente suggeriti dalle società scientifiche nel settore della nutrizione. Uno stile di vita salutare basato sulla dieta mediterranea – come quello descritto nel “Piatto del Mangiar Sano” ideato dagli esperti di nutrizione di Harvard – unitamente a un adeguato apporto idrico (preferibilmente acqua), regolare attività fisica moderata, riposo e sonno sufficienti, sono utili a mantenerci in buona salute e a preservare il funzionamento del sistema immunitario. È urgente mettere in luce, tuttavia, che queste abitudini salutari non impediscono il contagio da coronavirus. Va ribadita piuttosto l’importanza di applicare le norme generali di sicurezza alimentare quando si va a fare la spesa e durante la conservazione, preparazione, cottura, e consumo degli alimenti. Soprattutto, è importante insistere sulle precauzioni igieniche (soprattutto sulle corrette procedure di lavaggio delle mani) e sulla stretta osservanza dei provvedimenti di distanziamento sociale, principali misure per limitare la diffusione del COVID-19.

Nel ribadire l’importanza di modelli alimentari bilanciati nella gestione globale della propria salute, riteniamo che consigliare in maniera frammentaria particolari strategie alimentari (diete speciali, alimenti specifici, integratori alimentari) in questa difficile fase porti con sé il rischio di generare false aspettative, o peggio, di indurre le persone più facilmente influenzabili ad allentare le misure precauzionali, aumentando il rischio di esposizione a COVID-19. Non da ultimo, come medici e operatori della salute, dovremmo impegnarci a diffondere solamente le notizie tratte dalle più autorevoli fonti scientifiche o da istituzioni nazionali o sovranazionali, e a dare voce a campagne che aiutino la popolazione a distinguere tra miti, presunzioni (o falsità) e fatti. La scienza della nutrizione è di basilare importanza per la salute, ma mai come in questa fase, è bene che nutrizionisti e medici di ogni disciplina operino in senso collaborativo per “dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.

Marwan El Ghoch, MD, Professor in Clinical Nutrition, Head of Department Nutrition & Dietetics, Faculty of Health Sciences, Beirut Arab University. Alessandra Valerio, MD, Associate Professor of Pharmacology, Dept of Molecular and Translational, Medicine – DMMT, University of Brescia

