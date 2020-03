In Italia sono 208 mila le persone colpite dal coronavirus Covid 19, la stima è indicata il 26 marzo dalla Fondazione Gimbe (centro di ricerche che realizza studi sulla sanità). Si tratta di numeri molto superiori rispetto a quelli indicati ieri dalla Protezione civile (circa 80 mila). Per fortuna il 65% dei soggetti indicati da Gimbe (128 mila) risulta asintomatico o manifesta leggere forme influenzali, e difficilmente si rivolgerà al medico di famiglia. Purtroppo la stima dei contagi elaborata è simile a quella fatta dai cinesi, secondo cui il 60% dei soggetti contagiati dal virus era asintomatico e non veniva contabilizzato nei dati ufficiali (questa storia l’abbiamo raccontata qui) .

La conferma di quanto siano “imprecisi ” e sottostimati i numeri in Italia, si ha confrontando i morti rilevati nel mese di marzo 2020 in alcuni comuni lombardi rispetto all’anno precedente. “A Bergamo – ha dichiarato il sindaco Giorgio Gori – dall’1 al 24 marzo 2020 ci sono stati 446 decessi (348 in più rispetto alla media degli anni precedenti). I dati della Protezione civile sulle vittime da CoVid 19 indicano solo 136 persone. La differenza è di 212 morti che è abbastanza logico correlare all’epidemia.

“In Lombardia – precisa Paolo D’Ancona epidemiologo dell’Istituto superiore di sanità – i numeri ufficiali dell’epidemia indicano solo la punta di un iceberg. In questo momento di circolazione sostenuta del virus i valori rappresentano più le persone che manifestano sintomi gravi e/o sono ospedalizzate. Una parte dei cittadini contagiati non è probabilmente considerata, perché si trova a casa propria in quarantena e poiché viene data priorità ai casi gravi. Per questo motivo non vengono confermate come malati nelle statistiche. Si tratta anche di soggetti asintomatici o con disturbi lievi che non si rivolgono al medico di base. Ipotizzando che ogni persona asintomatica abbia verosimilmente contagiato uno o più familiari o conviventi, i numeri diventano davvero importanti e questi focolai familiari si devono esaurire. Per fortuna questa situazione non si registra nelle altre regioni dove la circolazione è più bassa”

Lo schema per arginare l’epidemia seguito in Italia dal 25 marzo, quando è stata decisa la chiusura di tutte le aziende e dei servizi non essenziali, è molto simile al modello cinese e questa è una buona notizia. Ma ci sono due particolari importanti che sono stati tralasciati. In Cina i malati, i loro familiari e le persone che hanno avuto contatti stretti con i pazienti sono stati suddivisi in quattro gruppi. Il primo composto da soggetti positivi al test è stato collocato nei nuovi ospedali costruiti appositamente. Il secondo comprende i casi sospetti, persone con sintomatologia da coronavirus, da mettere in quarantena negli hotel o in altre strutture appositamente designate. Il terzo comprende soggetti con febbre, anche loro da mettere in quarantena negli hotel. Il quarto gruppo è quello più numeroso, perché include persone che hanno avuto “contatti stretti” con soggetti malati o risultasti positivi al test, e si tratta di persone spesso asintomatiche. Anche per questo ultimo gruppo scatta la quarantena in hotel, studentati o altre strutture dedicate.

In Italia non è stata fatta una classificazione e le persone “potenzialmente positive” che dovrebbero rientrare nel quarto gruppo “cinese”, perché hanno avuto contatti stretti con i malati in ospedale o a soggetti positivi al tampone, si devono mettere autonomamente in quarantena. Secondo la Fondazione Gimbe sono circa 128 mila che si sommano alle 80 mila registrate ufficialmente dalla Protezione civile. Questi pazienti asintomatici o potenzialmente contagiati sono tutti a casa propria, e non dovrebbero assolutamente uscire se non per motivi molto seri. La situazione trova conferma nelle parole di Silvio Brusaferro dell’Iss che ritiene impossibile fare “una stima di quanti siano in Italia le persone asintomatiche, che pur avendo l’infezione da coronavirus non hanno sintomi o ne hanno molto lievi”.

“I focolai che oggi rileviamo – continua D’Ancona– verosimilmente sono soprattutto quelli all’interno dei nuclei familiari dove c’è una persona in casa asintomatica o con i sintomi da CoviD 19 o che ha avuto contatti stretti con soggetti malati, che non si mette in autoisolamento in una stanza e contagia gli altri”. Di fronte a una crisi così grave e in parte fuori controllo, l’unica ricetta per battere l’epidemia è stare a casa in autoisolamento e in quarantena e aspettare che il virus venga neutralizzato dal trascorrere dei giorni. Non ci sono altri sistemi efficaci. Certo tutte le altre cose sono importanti e necessarie, ma non possono battere il coronavirus Sars-CoV-2. Una cosa che non è stata fatta e poteva essere prevista è il tampone a tutto il personale sanitario evitando di trasformare alcuni ospedali in centri di contagio. Adesso stiamo cercando di limitare i danni con uno sforzo eccezionale da parte di tutte le strutture sanitarie.

