Il numero di nuovi casi di contagio da coronavirus Sars-Cov-2, diminuisce per il quarto giorno consecutivo (vedi tabella sotto). Siamo passati da 4.821 a 3.491. È questo l’elemento “positivo” che si riscontra dai dati diffusi dalla Protezione civile il 25 marzo. Vuol dire che le misure di autoisolamento e le restrizioni di movimento e di spostamento decise dal governo due settimane fa cominciano a dare i primi frutti. Certo i numeri sono ancora molto elevati, e nella classifica mondiale siamo il seconda posizione dopo la Cina che ha avuto la metà dei morti ma molte più persone ricoverate. Le persone contagiate da coronavirus sono in totale 74.386 (5.210 in più rispetto a ieri). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 683 (ieri erano 743). I guariti sono stati 1.036. Le persone positive sono 57.521 (3.491 in più di ieri). Aumenta anche il numero di soggetti in isolamento domiciliare sono 30.929 (ieri erano 28.697). La situazione più grave resta ancora quella della Lombardia, seguita a Emilia-Romagna e Veneto.

In Italia dall’inizio dell’epidemia quasi 5 .000 operatori sanitari hanno contratto l’infezione. Si tratta di circa il 9% delle persone contagiate, oltre il doppio rispetto ai casi rilevati in Cina . Secondo un documento della Fondazione Cimbe si tratta di un dato anomalo dovuto all’assenza di raccomandazioni nazionali e di protocolli assenti o improvvisati oltre alle difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e alla mancata esecuzione sistematica dei tamponi agli operatori sanitari

