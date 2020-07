Aglio, amarene, carciofi: quali sostanze contengo e perché fanno bene? Il gioco di Coop Sole per scoprirlo

Coop Sole è una cooperativa di oltre 100 soci che opera per lo più in Campania nel settore ortofrutticolo bio. La cooperativa ha messo a punto un gioco interattivo il Foody Game Green, con l’intento di educare e catturare l’attenzione dei consumatori per favorire l’incremento del consumo di frutta e verdura.

Il gioco, presente nell’home page del sito aziendale, è pensato per fornire informazioni e contenuti su oltre 132 prodotti ortofrutticoli, tra frutta, verdura e frutta secca, abbinando una sorta di puzzle con le informazioni nutrizionali correlate alle caratteristiche salutistiche dei prodotti e alle sostanze benefiche contenute.

Il gioco dà due strade percorribili, la prima è costruita in modo tale da partire dai principali nutrienti (calcio, acido linoleico, ferro…) passando per i benefici nutrizionali e salutistici fino a risalire ai prodotti che ne contengono di più. L’alternativa è individuare un prodotto ortofrutticolo (pesca, fragola, aglio, cipolla…) e scoprire cosa contiene.

Per il momento Foody Game Green è diffuso attraverso i canali social anche se è in programma la distribuzione nelle scuole.

