“Quante zollette ci sono in una Coca-Cola?”. Una lattina da 33 cl ne contiene 35 grammi di zucchero, o se preferite sette zollette da 5 g come mostra la fotografia. Poche persone si rendono conto di quanto sia dolce la bibita più famosa del mondo. Cominciamo così una nuova rubrica che vuole mostrare ai lettori quanto zucchero si nasconde nei prodotti alimentari. La polverina bianca si trova dappertutto anche in alimenti insospettabili come zuppe, salse, conserve. La lista dei prodotti che abbiamo selezionato è folta, ma aspettiamo anche segnalazione dai lettori

Gli zuccheri aggiunti agli alimenti sono accusati di essere una delle cause dell’obesità, che ormai ha raggiunto dimensioni epidemiche, e per questo motivo sono uno dei temi più dibattuti nel mondo della nutrizione. Secondo l’OMS, per abbassare il rischio di patologie croniche, gli zuccheri semplici non devono superare il 10% delle calorie giornaliere. Per un adulto vuol dire circa 50 grammi al giorno, corrispondenti a 10 zollette. Bere una lattina di Coca-Cola vuol dire coprire il 70% del fabbisogno!

