L’Italia è il Paese europeo col più alto numero di casi di botulismo. Dal 1986 al 2019 sono stati confermati in laboratorio 342 incidenti di botulismo che hanno coinvolto 501 persone*. Si tratta di una malattia paralizzante causata dalle tossine prodotte dal batterio Clostridium botulinum che nella fase di esordio, presenta sintomi che possono essere confusi con più banali affezioni, come quelle dell’apparato gastrointestinale.

Il botulino è considerato il più potente veleno naturale conosciuto e il consumo di piccolissime quantità di alimenti contaminati può essere letale. La patologia causata dal cibo è la più diffusa ed è un’emergenza per la salute pubblica, dal momento che l’intossicazione sovente interessa molte persone contemporaneamente. La maggior parte dei casi è correlata a conserve di produzione domestica e solo raramente sono implicati alimenti industriali.

Di recente l’Istituto superiore di sanità attraverso il Centro nazionale di riferimento per il botulismo (Cnrb), l’organismo coordinatore del sistema di sorveglianza nazionale, ha iniziato a monitorare i nuovi casi e i nuovi fattori di rischio correlati. Dallo studio è emersa una maggiore diffusione tra gli studenti fuori sede. Si tratta quasi esclusivamente di ragazzi maschi che dalle regioni meridionali (più frequentemente Puglia) si spostano per motivi di studio al nord e portano con sé (o si fanno mandare) conserve alimentari preparate dai parenti. Nonostante il numero dei casi non sia ancora tale da definire questa realtà come un problema emergente, è necessario tenere alto il livello di attenzione.

Un’altra fascia è quella della popolazione immigrata. Anche in questo caso non si può ancora parlare di emergenza, tuttavia il fenomeno è in aumento soprattutto tra i maschi ed è concentrato nei periodi successivi alle vacanze natalizie e alle ferie estive. In Italia un’ altra criticità in Italia è correlata al consumo di panini farciti con salse e creme preparate partendo da componenti che presentano caratteristiche chimico-fisiche molto diverse. Questi alimenti multi-ingrediente possono essere consumati anche presso i banchi dello street food. Il consumo degli alimenti “da strada” è in forte aumento anche nel nostro Paese e nel 2018 si è verificato il primo focolaio di botulismo.

A fianco degli esercizi commerciali di prodotti provenienti dalla tradizione culinaria di altre culture, in Italia aumenta la preparazione domestica di alimenti etnici. Quelli che destano maggiore preoccupazione sono i cibi fermentati, perché spesso sono conservati a temperatura ambiente per mesi o anni. Nella nostra tradizione culinaria le modalità di preparazione di cibo fermentato come le olive verdi, i crauti e i cetriolini, tuttavia non si può dire altrettanto per i prodotti etnici. Se le operazioni di conservazione non sono fatte correttamente, soprattutto nelle fasi iniziali, i prodotti non sono sicuri. Se le ricette tradizionali vengono rivisitate diminuendo per esempio i quantitativi di sale o di aceto per ottenere prodotti più gradevoli al palato, possono innescarsi processi fermentativi non corretti e in alcuni casi favorire lo sviluppo di microrganismi patogeni come il botulino.

