Si chiuderà il 28 marzo 2019 il bando per l’assegnazione di borse di studio per la collaborazione a progetti finalizzati e di ricerca scientifica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. I laureati e le figure professionali che possono candidarsi sono numerose e comprendono veterinari, biologi, chimici, bioinformatici, ingegneri gestionali, ma anche periti chimici e agrari, grafici e programmatori. L’elenco completo delle 31 figure professionali che possono partecipare al bando si può trovare nel bando.

I candidati, oltre ad essere in possesso di uno dei titoli elencati nel bando, non devono avere più di 42 anni di età alla data di scadenza della presentazione domande. Gli idonei sono inseriti in elenchi a cui i responsabili dei progetti di ricerca attingono per selezionare i candidati all’assegnazione delle borse, che saranno esaminati da una commissione.

Le candidature possono essere inviate via raccomandata, PEC oppure consegnate a mano entro il 28 marzo 2019. Per tutte le informazioni sulle modalità di candidatura e la modulistica clicca qui.

