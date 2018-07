In estate spesso capita di cercare sollievo dalla calura bevendo qualcosa di fresco, magari una bibita dolce e frizzante diversa dalla solita acqua. Ma occorre stare attenti, perché lo zucchero può essere presente in grande quantità. In media, un bicchiere da 250 ml contiene l’equivalente di 4 cucchiaini di zucchero, che assimiliamo senza rendercene conto, perché facile da ingerire e di buon sapore.

La rivista francese 60 Millions de consommateurs ha pubblicato una guida alle bevande zuccherate, corredata da un test su 163 marche raggruppate in varie categorie, utile per orientarsi e comprendere quanti e quali zuccheri stiamo versando nel bicchiere.

L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda che l’apporto quotidiano di zuccheri semplici – quelli non presenti naturalmente in alimenti come frutta e latte – sia inferiore al 10% del fabbisogno calorico giornaliero di un adulto. La percentuale indicata equivale a 50 g di zucchero, o a 10 cucchiaini. In altre parole, un bicchiere di bibita contribuisce in un sol colpo a coprire quasi la metà del fabbisogno quotidiano. Inoltre, una bevanda non sazia come un alimento solido di uguale apporto calorico: le calorie così ingerite sono “nascoste”, e andranno ad aggiungersi occultamente a quelle già assunte coi pasti della giornata.

I pericoli dell’eccessivo consumo di zucchero sono ormai noti: dipendenza, sovrappeso, obesità, aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Si è cercato di correre ai ripari agendo su vari fronti. Le industrie, sollecitate dalle istanze della sanità pubblica, hanno ridotto le quantità nelle bevande, o lo hanno sostituito con edulcoranti come aspartame, estratto di stevia, sucralosio, acesulfame K. Posto che numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’uso di edulcoranti non apporta alcun beneficio al controllo del peso o della glicemia, rimane invariata la questione di fondo: il problema non è quello di sostituire un tipo di zucchero con un altro, quanto abituare le persone a un gusto meno zuccherato.

Sull’onda di una maggiore consapevolezza, molti Paesi hanno imposto una Sugar Tax e adottato le etichette a semaforo come, ad esempio, il Nutri-Score francese (*) per orientare i consumatori. In Italia non c’è un piano per introdurre la Sugar Tax, e le etichette a semaforo sono viste con una certa ostilità dalle istituzioni.

Per orientarsi fra le bevande, la rivista 60 Millions de consommateurs indica il numero di cucchiaini di zucchero in un bicchiere da 250 ml. Con una quantità media di 4,2 cucchiaini per bicchiere, le 26 bevande a base di cola risultano fra le più zuccherate, e ci sono 6 marchi che utilizzano edulcoranti in aggiunta agli zuccheri semplici. Per quanto riguarda i 22 tè freddi, i cucchiaini di zucchero variano da 6 per bicchiere sino a zero per quelli che contengono solo edulcoranti: la media è di 3 cucchiaini. Per le bevande frizzanti al limone, la media è di 3,8 cucchiaini per bicchiere, mentre per quelle all’arancia e agli agrumi è di 4. Viste le bassissime quantità di succo presenti nelle bibite, si evince che il sapore sia più correlato a zuccheri, edulcoranti e aromi naturali che all’agrume. Fra i nettari multifrutta, la media è di 5 cucchiaini per bicchiere, e fra le bevande non frizzanti alla frutta la quantità è di 4,2: in sintesi, molto zucchero, poca frutta, ma meno edulcoranti rispetto alle bevande agli agrumi. Infine, prendono piede le acque di cocco: fra le 8 comparate, la media è di 1,6 cucchiaini per bicchiere.

Il consiglio finale è quello di limitare la quantità di zucchero e, soprattutto, di fare attenzione a quello liquido, forse il più insidioso.

(*) Sistema di etichettatura che aiuta a identificare i valori nutrizionali di un prodotto in una scala colorata dal verde al rosso e alfabetica da A ad E. Vedi l’articolo.



