Mentre è in discussione in Parlamento la prima legge quadro italiana sul biologico, si scatenano le polemiche tra sostenitori dell’agricoltura bio e critici. Una vera e propria “battaglia del biologico”, raccontata da Corrado Giannone in un articolo pubblicato originariamente da Ristorando.

Va detto che il settore bio, pur in un momento di stagnazione dei consumi, segna una crescita rispetto all’anno precedente, con un picco del +17,2% del valore per il comparto ortofrutticolo e del +23,8% per le bevande. Un aumento dovuto a mio avviso anche ai CAM che impongono una quota di prodotti bio nei menu delle mense pubbliche. Ma vediamo come si è sviluppato il dibattito tra sostenitori e detrattori. La prima a dare fuoco alle micce è stata la senatrice a vita e scienziata di fama mondiale Elena Cattaneo, da sempre critica verso il metodo di produzione biologico, che in un intervento sul settimanale D de La Repubblica affermava lo scorso luglio che fra gli equivoci su cui si regge il racconto del prodotto “naturale=buono” c’è il concetto stesso di biologico, che nulla ha a che fare con la qualità in sé dei prodotti (proposta come superiore) o del presunto maggiore valore nutritivo. E lancia l’accusa: “Di sicuro, il biologico fa bene a chi lo produce, meno alle tasche di chi lo acquista e, a voler allargare lo sguardo, alla popolazione mondiale”.

Un’affermazione che spiega segnalando come chi produca bio sia in costante balia di rese più basse e imprevedibili, ma possa contare sulla certezza di sussidi pubblici che assicurano una rendita, minimizzando i rischi. Da qui la denuncia: “Può anche non esserci raccolto (procedimento costoso) ma ci sarà una rendita (sussidi). Anche un pascolo incolto, dichiarato ‘biologico’, riceverà sussidi. Così i terreni ‘a biologico’ aumentano ma non la produzione”. A novembre è intervenuto sull’argomento il giornalista Michele Serra, chiamando in causa la scienziata e sostenendo, in polemica con lei, che l’autorevolezza non dovrebbe poggiare sull’arroganza e chiedendosi se, quando Elena Cattaneo attacca ripetutamente l’agricoltura biologica, oltre a farsi inevitabilmente dei nemici tra le molte migliaia di coltivatori che hanno scelto il bio non per convenienza, ma per rispetto dei suoli, rende un buon servizio alla scienza o rischia di configurarla come un ipse dixit dogmatico? E concludeva invitando la scienziata ad essere più umile e disponibile all’ascolto.

La risposta della senatrice non si è fatta attendere, ribadendo che l’ascolto è per lei una pratica costante e rivolta non solo agli agricoltori, ma anche ad allevatori costretti a importare ogni anno migliaia di tonnellate di mais e soia Ogm, di cui una legge ipocrita vieta la coltivazione ma non l’importazione, e di cui la nostra filiera agroalimentare non può fare a meno, pena la paralisi. “Ascolto inoltre”, ha affermato la scienziata, “gli studiosi dei nostri centri, le cui ricerche su biotecnologie vegetali sarebbero in grado di ridurre o eliminare la necessità di cospargere i campi di pesticidi (biologici o di sintesi) e preservare la biodiversità, se solo fossero ascoltati. E ascolto poi gli imprenditori che vorrebbero puntare sull’efficienza della produzione agricola integrata”. Non poteva certo finire qui, e infatti Michele Serra interveniva nuovamente per mettere in risalto gli aspetti ambientali del problema, l’impoverimento dei suoli dovuto alle monoculture e la perdita irrimediabile di biodiversità.

Ma Elena Cattaneo non abbandona la scena, e precisa che prima dell’alternativa “biologico sì o no”, è l’inquinamento della conoscenza che deve preoccupare. La realtà scientifica – scrive – va offerta ai cittadini spogliata di bufale e suggestioni pericolose come quella che racconta che gli Ogm fanno male alla salute e all’ambiente, o che il biologico farà vivere di più e più in salute mentre, senza alcuna miglior qualità verificabile dei suoi prodotti, è venduto a ignari cittadini a prezzi maggiorati.

A cornice di questo vivace scambio di idee c’è il disegno di legge n. 998 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” attualmente in discussione in Senato.

Si sono schierati a favore del disegno di legge diverse associazioni di settore quali FederBio, Cia (Confederazione italiana agricoltori) e Coldiretti. Nel contempo, si è schierato contro un folto gruppo di tecnici, professori universitari e alcune associazioni che, con distinti documenti, hanno criticato fortemente il contenuto della norma. Il primo documento è del 19 dicembre, pochi giorni dopo l’approvazione del disegno alla Camera, sottoscritto da un gruppo di 66 fra docenti universitari, ricercatori e imprenditori agricoli. Una prima forte critica al disegno riguarda la mancata distinzione (che avviene anche a livello di regolamento europeo) tra agricoltura biologica e biodinamica. Un altro tema sollevato riguarda la questione agro-ecologica, per cui non ci si può accontentare di una “sostenibilità locale”: occorre dedicarsi alla “sostenibilità globale” di un modello produttivo agricolo. Nella discussione parlamentare, infatti, non sarebbe stata fatta alcuna concreta analisi economica.

Ad oggi, si dice nel documento, in Italia vengono coltivati 13 milioni di ettari di superficie agricola utile (circa il 45% della superficie totale del nostro Paese), che però sono in grado di produrre solo il 70% di quanto effettivamente viene consumato. Il resto viene importato. Si spendono così 1,7 miliardi di euro in grano tenero e grano duro, mentre si arriva a 2 miliardi di euro in mangimi (buona parte Ogm) per gli allevamenti. Secondo i firmatari del documento, diversi studi mostrano che la resa dell’agricoltura biologica è in media nettamente inferiore (tra il 20 e il 70% a seconda della coltura) rispetto all’agricoltura convenzionale. Se l’Italia dunque decidesse di puntare sull’agricoltura biologica, la sovranità alimentare si allontanerebbe ancora di più e aumenterebbe al contempo la spesa dell’import.

Un altro punto che il documento mira a smontare è il “copione imposto dal marketing”, secondo cui i prodotti bio sono prodotti “puliti”: “chi coltiva biologico usa ‘pesticidi’, più o meno tossici a seconda del bersaglio” si legge.

Il 9 gennaio, un gruppo di 213 esperti ha firmato un’altra lettera indirizzata ai membri del Senato, che contiene un giudizio sul disegno di legge ancora più duro. Ne viene quindi chiesto il ritiro e la ripresentazione “solo dopo una profonda modifica nell’impianto e dei contenuti”. Il documento riporta dieci fatti “poco conosciuti, conflittuali e negativi del biologico”: oltre alla scarsa produttività, ne viene messa in discussione la sostenibilità ecologica, sia su scala globale che locale, e la sostenibilità sul piano economico-sociale, affermando che un’adozione generalizzata del biologico porterebbe ad un aumento dei prezzi di prodotti, come frutta e verdura, indispensabili per la prevenzione di molte malattie. Viene sottolineato che il biologico fa uso di fitofarmaci e riceve già sussidi non inferiori a quelli dell’agricoltura convenzionale.

Il disegno di legge violerebbe dunque alcuni principi fondamentali, tra cui quello della libera concorrenza fra imprenditori agricoli. La libera concorrenza prevede infatti che gli incentivi offerti ai diversi processi produttivi (biologico, convenzionale, integrato di base e integrato avanzato) non siano tali da produrre distorsioni dei mercati. Non si capisce dunque perché il disegno di legge in questione preveda incentivi per il biologico e non ne preveda per l’integrato di base e avanzato. L’agricoltura biologica infine, sostiene il documento, rifiuta in modo preconcetto l’innovazione nel campo della genetica e delle tecniche colturali fondate sulle recenti acquisizioni scientifiche, quando il mancato accesso alle tecnologie porta già oggi i produttori a non riuscire a rispondere alla concorrenza dei produttori esteri.

Il terzo documento, anche questo del 9 gennaio, è firmato da Aissa (Associazione delle Società Scientifiche Agrarie), Fisv (Federazione italiana scienze della vita) e Anbi (Associazione nazionale dei biotecnologi italiani). In esso si critica in particolare l’articolo 11, affermando che con quest’articolo il disegno di legge prevede la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica e prevede finanziamenti pubblici specifici per la ricerca in ambito di produzione biologica. I sottoscrittori del documento fanno notare che decretare per legge che parte dei fondi del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agrari) siano obbligatoriamente dedicati all’agricoltura biologica, significa condizionare fortemente la ricerca scientifica. Il 15 gennaio FederBio ha replicato che le accuse mosse dagli esperti riporterebbero tesi vecchie e già smentite.

Il dibattito tra pro e contro il biologico si arricchisce poi di un altro capitolo quando il “Corriera della sera” del 9 febbraio pubblica un articolo dal titolo “Gli scienziati in difesa del bio basta battaglie ideologiche tutela i terreni e l’ambiente”. Si tratta di una lettera aperta sottoscritta da un gruppo di 53 docenti per la libertà della scienza, che ribadiscono la validità del metodo biologico di produrre. Tra i firmatari Claudia Sorlini, già preside della Facoltà di Agraria della Statale di Milano. Quest’ultima afferma che si scontrano due visioni diverse: una, quella convenzionale, assegna all’agricoltura solo il compito di produrre cibo e ha come compito l’aumento della produzione; l’altra guarda a come unire produzione, ambiente e risorse naturali preservando la fertilità dei suoli e dando valore al lavoro dell’agricoltura.

È ora interessante capire come la parte politica si inserisce in questo dibattito. “Il Parlamento sta lavorando da tre legislature a questi temi“, spiega la deputata Chiara Gadda, capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera e prima firmataria della legge. “Io l’ho ripresentata con delle modifiche, come l’aggiunta del logo nazionale, e l’obiettivo è mettere a sistema le richieste degli operatori emerse in un lungo ciclo di audizioni”. Sostiene poi che le produzioni con metodo biologico in Italia già oggi rappresentano il 15%, e che grazie alla nuova legge si pongono le basi per un piano strategico nazionale che rilancerà la competitività del comparto.

Afferma poi di rispettare le posizioni di uomini di scienza, ma altrettanto devono essere rispettate le decisioni degli operatori della filiera che scelgono il biologico. Il confronto tra prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologica e con metodo tradizionale, ha poi detto l’on. Gadda, non può basarsi solo sul valore nutrizionale, che è praticamente uguale, ma vanno presi in considerazione altri fattori, quali la salvaguardia dell’ambiente e la presenza di residui di agrofarmaci negli alimenti.

L’argomento è delicato. La norma prevede che questi ultimi debbano essere assenti nei prodotti biologici, mentre per gli alimenti ottenuti con metodi convenzionali la legge ne ammette la presenza entro certi limiti, come da Regolamento UE 2017/978 (in continuo aggiornamento). I pesticidi usati in agricoltura vanno ad inquinare le acque, come dimostrato dal rapporto che ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) pubblica ogni anno. Nel biennio 2015-2016 sono stati analizzati 35.353 campioni ed effettuate 1.966.912 analisi. Il monitoraggio evidenzia una presenza diffusa di pesticidi nelle acque, con un aumento delle sostanze trovate e delle aree interessate. Nel 2016, in particolare, sono stati rilevati pesticidi nel 67,0% dei punti delle acque superficiali e nel 33,5% di quelle sotterranee. Sempre più evidente è la presenza di miscele, con un numero medio di circa 5 sostanze e un massimo di 55 in un singolo campione.

Lo stesso discorso vale per i farmaci veterinari. Nel caso degli allevamenti biologici ne sono ammessi pochissimi mentre negli allevamenti convenzionali ne sono ammessi un numero molto maggiore. Per quanto concerne i residui, poi, questi devono essere assenti negli alimenti ottenuti con il metodo biologico, mentre negli alimenti ottenuti con il metodo convenzionale ne sono ammessi alcuni, entro certi limiti. Il problema dei residui negli alimenti, pone molti rischi derivati dall’interazione contemporanea tra più pesticidi.

Per quanto riguarda le produzioni biologiche, occorre precisare che alcune pratiche attuali sono da rivedere, così come il sistema dei controlli, che oggi sono affidati a enti pagati dai controllati. Sicuramente non è pensabile che l’agricoltura biologica da sola possa assicurare il fabbisogno di tutti, ma può convivere con l’agricoltura convenzionale. Saranno i consumatori a scegliere fra un prodotto e l’altro, fermo restando che la ricerca in agricoltura deve proseguire senza limiti dettati dall’ideologia, come oggi avviene per quanto riguarda gli Ogm. Nel momento in cui si parla di agricoltura di precisione, di aerocoltura, di nano tecnologie, alcuni principi vanno senz’altro rivisti sia nel biologico sia nel convenzionale.

Corrado Giannone – Ristorando

