Frammenti di metallo in bastoncini di pesce congelati e Salmonella in carne di pollo dalla Polonia… Ritirati dal mercato europeo 82 prodotti

Nella settimana n°50 del 2019 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 82 (7 quelle inviate dal Ministero della salute italiano).

L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende tre casi: Salmonella enterica (ser. Enteritidis) in carne e ali di pollo, refrigerato, dalla Polonia; rischio di rottura per capsule di caffè in plastica, di varie marche, dall’Italia (vedi i dettagli del richiamo qui); frammenti di metallo in bastoncini di pesce congelati dalla Polonia.

Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo: presenza di insetti morti ed escrementi di insetti in cracker di segale con semi di zucca e di sesamo, provenienti dall’Italia; infestazione parassitaria (Anisakis, fino a 67 larve vive) in sgombro refrigerato, dalla Francia; norovirus in ostriche (Crassostrea gigas) refrigerate, del Pacifico, dalla Francia.

Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala: migrazione di ferro e livello di migrazione globale troppo alto da teglie da forno, dalla Cina.

Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato la Norvegia segnala un’allerta per Salmonella enterica (ser. Gold Coast) in semi di barbabietola rossa per germinazione; l’Austria segnala presenza di residui di pesticidi (pyraclostrobin) in spinaci.a

© Riproduzione riservata

