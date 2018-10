Sugar tax: al via la campagna per tassa sulle bevande zuccherate. Lettera al Ministero della salute. La lista di società scientifiche, medici, nutrizionisti, dietisti che aderiscono

Chiedere al Ministro della salute di tassare le bevande zuccherate mentre il Governo cerca di ridurre le imposte può sembrare stonato, ma è quasi una necessità, considerando che in Italia la percentuale di bambini obesi o in sovrappeso arriva al 30% (dato che ci colloca al terzo posto in Europa dopo Grecia e Spagna), mentre per gli adulti il valore è del 45,1%.

La questione è ormai un’emergenza anche per il servizio sanitario nazionale che deve gestire i problemi correlati alle patologie collegate all’obesità, come il diabete e le malattie cardiovascolari, con una spesa per le casse statali stimata tra i 6,5 e 16 miliardi di euro l’anno (*). La vicenda non riguarda solo il nostro Paese. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) considerano l’obesità una forma di “epidemia globale”.

L’eccesso di zuccheri è sicuramente una delle cause del problema. Secondo l’Osservatorio epidemiologico cardiovascolare dell’Istituto superiore di sanità (2008-2012), gli italiani assumono circa 100 g al giorno di zuccheri semplici, pari al 20,7% delle calorie. Si tratta del doppio rispetto a quanto consigliato dall’Oms, che raccomanda di non superare il 10% delle calorie quotidiane. Il consumo di bevande zuccherate di ogni cittadino è di circa 50 litri/anno, e secondo alcune stime l’assunzione calorica che ne deriva ammonta a 49 kcal al giorno a persona, pari a circa 12 grammi di zucchero.

Adottare in Italia una tassa del 20% sullo zucchero aggiunto alle bibite (ispirandosi al modello inglese), potrebbe generare un incasso di 470 milioni di euro, da investire in campagne di educazione alimentare, e altri strumenti per favorire una dieta sana. La cifra però è sovrastimata perché, in Gran Bretagna quando nel 2016 è stato deciso di introdurre la tassa, molte aziende hanno modificato le ricette riducendo o sostituendo gli zuccheri, dimezzando così le entrate previste. Ipotizzando un comportamento simile anche in Italia, l’incasso annuale arriverebbe comunque a circa 235 milioni di euro.

La scelta italiana non sarebbe comunque isolata, in tutto il mondo diversi Paesi hanno adottato una tassa sullo zucchero aggiunto alle bibite, per incentivare le aziende a modificare le ricette e creare un fondo destinato a realizzare programmi di prevenzione alimentare. Nella lista troviamo: Gran Bretagna, Francia, Irlanda, Belgio, Portogallo, Finlandia, Ungheria, Messico, Cile e città come Filadelfia e Berkeley negli Stati Uniti…

Il Fatto Alimentare invita medici, nutrizionisti, dietisti e operatori del settore sanitario oltre alle società scientifiche a firmare questa lettera indirizzata al Ministro della salute Giulia Grillo. Per leggere il testo della lettera clicca qui.



(*) Stima della rivista Valori sulla base del rapporto “I costi dell’obesità in Italia” della Fondazione Policlinico Tor Vergata

Roberto La Pira – direttore Il Fatto Alimentare

Il Fatto Alimentare ha preparato un dossier sulla sugar tax nei vari Paesi con l’analisi economica. Il volume può essere richiesto scrivendo in redazione all’indirizzo ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it.

Per aderire all’appello è sufficiente compilare il modulo (*) e inviarlo a ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it

Il sottoscritto (nome e cognome): Professione e/o titolo: Istituto o ente di riferimento: Città di residenza: aderisce alla petizione promossa da Il fatto Alimentare per chiedere al Ministero della salute di introdurre in Italia una tassa progressiva del 20% sulle bevande zuccherate. (*) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Società scientifiche che hanno aderito



1 – Società Italiana Diabetologia (SID)

2 – Associazione nazionale dietisti ( ANDID)

3 – Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)

4 – European Childhood Obesity Group (ECOG)



5 – Slow Medicine

Primi firmatari

1 – Antonio Pratesi – medico specializzato in Scienza dell’alimentazione, ULSS 2 Marca Trevigiana (Veneto)

2 – Margherita Caroli – pediatra nutrizionista consiglio direttivo dell’European childhood obesity group

3 – Andrea Vania – dipartimento di pediatria, Sapienza Università di Roma

4 – Antonello Paparella – Università degli Studi di Teramo, Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali

5 – Claudia Sorlini – presidente Casa agricoltura, prof emerito Microbiologia agraria Università Statale Milano

6 – Matteo Giannattasio – già docente di Qualità alimenti e salute del consumatore, Università di Padova.

7 – Lelio Morricone – direttore Servizio di nutrizione clinica e prevenzione cardiovascolare IRCCS Policlinico San Donato

8 – Claudia Veronica Carletti – dietista IRCCS materno infantile Burlo Garofolo

9 – Ersilia Troiano – dietista, direzione socio educativa, servizi all’infanzia, Roma III Montesacro

10 – Marco Cesare Giussani – medico specialista in pediatria e scienza dell’alimentazione

11 – Dario Dongo – avvocato, PhD in diritto alimentare europeo, fondatore di Gift e Fare

12 – Enzo Spisni – biologo Dipartimento biologia, geologia e scienze ambientali Università Bologna

13- Stefania Ruggeri – PhD Nutrizionista, Ricercatrice Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione)

14 – Silvia Savastano – Associato endocrinologia, Università Federico II Napoli

15 – Luigi Barrea – Nutrizionista e dottore di Ricerca in nutrizione, Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” Napoli

