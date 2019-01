La resistenza agli antibiotici è una delle più gravi minacce alla salute umana ed animale, e per questo è al centro dell’ultimo opuscolo Appunti di Scienza dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, intitolato proprio Antibiotico-Resistenza. Il documento spiega come e perché si sviluppano le resistenze agli antibiotici, come si possono trasferire da un microrganismo all’altro e cosa si può fare per contrastare il fenomeno.

Non solo medici e ricercatori, ma anche veterinari e allevatori giocano un ruolo essenziale nel contrasto del fenomeno, dato che una delle cause della diffusione dell’antibiotico-resistenza è l’abuso di farmaci antimicrobici negli allevamenti di animali per l’alimentazione umana. È essenziale che siano promossi metodi di allevamento che consentano di impiegare minori quantità di antibiotici, evitando quelli di particolare importanza per la salute umana, grazie a migliori standard di benessere animale e di biosicurezza.

I cittadini, invece, cosa possono fare? Per prima cosa è importante assumere antibiotici solo quando prescritti dal medico, rispettando le dosi e i tempi indicati: accade ancora troppo spesso che farmaci antimicrobici siano usati a sproposito o in maniera sbagliata, per esempio pensando di curare malattie di origine virale come l’influenza o il raffreddore, per cui sono inefficaci.

La seconda buona pratica di prevenzione può sembrare banale, ma è importantissima per evitare di entrare in contatto con batteri patogeni: lavare le mani. Si raccomanda, infatti, di lavare sempre le mani dopo essere stati in luoghi a rischio, come ospedali e studi medici, e aver manipolato cibo crudo. Un consiglio, questo, che vale sia per gli alimenti di origine animale che vegetale: mentre la carne può essere contaminata da microrganismi antibiotico-resistenti durante la macellazione, frutta e verdura possono entrare in contatto con batteri patogeni dall’acqua di irrigazione contaminata o direttamente dal letame usato come fertilizzante.

Attenzione anche ai viaggi all’estero. Secondo alcuni studi, in particolari aree dell’Asia e del Sud-Est asiatico si trovano con maggiore frequenza batteri patogeni multiresistenti (resistenti a più di un antibiotico o classe di antibiotici), che un turista può portare con sé al rientro dal viaggio e trasmettere a familiari e conoscenti, se non si rispettano le raccomandazioni igieniche e alimentari del caso (qui un decalogo del Ceirsa).

Un’infezione antibiotico-resistente può essere trasmessa anche dagli animali domestici ai padroni (e viceversa). Per questo è importante che anche si rispettino le prescrizioni del veterinario quando cani e gatti devono seguire una terapia antibiotica e che si seguano scrupolose norme igieniche durante la somministrazione dei farmaci e in ogni occasione in cui si può entrare in contatto con materiali potenzialmente contaminati, per esempio indossando guanti monouso.

Per scaricare l’opuscolo clicca qui.

