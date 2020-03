Il cibo ai tempi del coronavirus: i vantaggi per la salute di yogurt, kefir, crauti & co per il sistema immunitario e microbiota

In questa primavera infettata dal coronavirus, il cibo fermentato può rivelarsi un prezioso alleato per il sistema immunitario. E può aiutare perfino a combattere la noia, se decidiamo di autoprodurlo (magari con i bambini). Ormai da tempo si parla dei benefici degli alimenti fermentati e nel pieno di un’emergenza sanitaria, questi alimenti potrebbero essere utili.

Quando il cibo viene sottoposto a fermentazione “controllate”, i nutrienti subiscono una trasformazione che comporta vari effetti positivi. L’esempio tipico è quello del latte, che diventa yogurt o kefir, arricchendosi di componenti preziosi. Per avviare il processo l’ingrediente di partenza (che sia latte, cavolo, cappero o soia) deve essere messo nelle giuste condizioni di temperatura ed essere colonizzato dai lieviti e batteri presenti nell’ambiente. Questi microrganismi riproducendosi velocemente permettono la trasformazione in modo più o meno rapido: qualche ora per lo yogurt, 7-21 giorni per i crauti. Per tutti gli alimenti, il punto di arrivo è lo stesso ottenere un alimento più gustoso, con componenti più facilmente assimilabili .

Anche la digeribilità ne guadagna attraverso la scissione di carboidrati, lipidi e proteine in composti più semplici. Ed è sempre utile consumare alimenti ben digeribili soprattutto ora che siamo costretti a una vita più sedentaria. In una review del 2018 si legge che, secondo studi epidemiologici, il consumo di alimenti fermentati è associato a un minor rischio di diabete di tipo 2, sindrome metabolica e cardiopatia, oltre che a una migliorata gestione del peso corporeo.

Un altro effetto importante, soprattutto nell’attuale contesto, è il rafforzamento del sistema immunitario. Come ormai dimostrato, le difese immunitarie partono dall’intestino e dal suo mix eterogeneo di microorganismi più noto come microbiota. “Il perno del ragionamento – spiega Paolo Pigozzi, medico, nutrizionista e fitoterapeuta – ruota intorno all’equilibrio e alla funzione dei batteri intestinali, che fanno moltissimo lavoro, ancora oggi non del tutto noto. Negli ultimi 10-15 anni la ricerca scientifica ha chiarito che l’organismo sta in piedi e il sistema immunitario regge se i batteri sono nel giusto equilibrio”. Per ottenere questo bilanciamento servono vegetali, ancor meglio se fermentati, perché contengono sostanze appetibili per il microbiota come le fibre e i fermenti vivi. “Il consumo regolare di alimenti fermentati rinforza la flora batterica intestinale” aggiunge l’esperto.

Per alcuni cibi è stato misruato il potenziale effetto probiotico e i benefici sull’apparato gastrointestinale in trial controllati randomizzati. Si tratta soprattutto di kefir, ma anche di crauti, natto (fagioli di soia fermentati) e pane a pasta acida. Gli altri non sono da escludere, tranquillizza una review del 2019: anche se l’evidenza clinica scarseggia, i test in vitro sono convincenti e, potremmo aggiungere, anche l’uso nella cucina tradizionale di questi prodotti .

La categoria è molto ampia e va dai latticini (yogurt e kefir, ma anche formaggi) agli insaccati, passando per i frutti (come le olive), i cereali (il pane a pasta acida e certe focacce etiopi), i legumi (derivati della soia come il citato natto, il tempeh, il miso e la salsa di soia, e ancora gli orientali falafel, polpette di ceci) e gli ortaggi. La tradizione mitteleuropea offre i crauti, quella coreana il kimchi; in Friuli si fermentano rape con le vinacce (brovada), in Russia e Polonia le barbabietole per la zuppa detta borsc. E poi ci sono conserve come i cetriolini, le cipolline e la giardiniera (e i chutney, i corrispondenti agrodolci indiani).

I crauti o altre verdure fermentate possono essere un contorno ma, ancora meglio, vengono usate per arricchire insalate da proporre come entrée. Basta qualche forchettata di crauti o qualche pezzetto di giardiniera per arricchire di fermenti vivi un’insalata e favorire la digestione. Inoltre consumando questi piatti in apertura del pasto si riduce l’impatto glicemico e si diminuisce l’assorbimento di colesterolo: il merito va alle fibre presenti delle verdure. L’insalata consumata prima del pasto aiuta a frenare l’appetito, il che non è male considerando che l’attività sportiva in questi giorni langue. Gli ortaggi fermentati aiutano poi a integrare l’insalata se questa scarseggia perché non si può farne scorta.

Dato che gli alimenti fermentati sono salati e piuttosto aciduli, è bene non aggiungere né sale né aceto, semmai erbe aromatiche e semi come cumino o finocchio. Non va dimenticato che i cibi fermentati contengono istamina, sostanza capace di dare reazioni allergiche negli individui predisposti.

Alcuni di questi alimenti sono di facile produzione casalinga. I più semplici sono gli insalatini della macrobiotica, preparati con vari tipi di ortaggi, da soli o in mescolanza – ottimi per esempio cavoli e carote – affettati sottili e mescolati con sale. Per far penetrare quest’ultimo serve “massaggiare” gli ortaggi, un compito che piacerà molto ai bambini. Dopo 3-4 giorni a temperatura ambiente gli insalatini sono pronti.

Giuliana Lomazzi

© Riproduzione riservata